劉曉晨：願與台胞共享四川現代化建設新機遇

四川省台辦主任劉曉晨（中評社 海涵攝） 中評社西昌8月31日電（記者 海涵）四川省台辦主任劉曉晨8月30日在第六屆兩岸關係天府論壇開幕式上致辭時指出，隨著全面深化改革加快步伐，四川將進一步激發內生動力和創新活力。我們願意與廣大台胞台企共享四川現代化建設新機遇，願意與台灣青年共享建設青年發展型省份新機遇，為台胞台企來川實現新發展，為兩岸青年互學互鑒、相依相伴、同心同行提供更加廣闊的舞台、創造更加便利的條件，全力支持大家願意來、留得住、融得進、發展好。



“兩岸命運與共，休戚相關。”劉曉晨說，習近平總書記在今年會見馬英九先生一行時深刻指出，要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局。本屆兩岸關係天府論壇以“兩岸關係發展現狀與前瞻”為主題，就是為兩岸學者提供對話交流平台，期待大家堅持對民族的共同責任、對未來的共同期盼，把握歷史大勢，在交流中凝聚共識，以中華民族整體利益和長遠發展為要，共同為推動兩岸關係和平發展、融合發展建言獻策。



劉曉晨表示，川越海峽，兩岸一家。四川是祖國大陸西部與台灣人員往來最為頻繁、經貿合作最為密切、文化交流最為活躍的省份之一，四川深入學習貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持“以通促融、以惠促融、以情促融”，推動川台兩地交流合作、融合發展不斷走深走實。我們把今年作為“服務台胞台企高質量發展年”，舉辦川台產業合作推進會等系列對台經貿交流活動，積極支持台胞台企參與四川現代化建設；圍繞傳承弘揚中華優秀傳統文化，打造東坡、大千、文昌、嫘祖、大禹等一批具有四川特色的對台交流品牌，積極推動兩地同胞走近走親；聯合重慶市舉辦“台灣青年巴蜀文化‘雙城’體驗季”系列活動，為台胞台青融入成渝地區雙城經濟圈建設暢通渠道、搭建平台；扎實推動“川台70條”等政策措施落地落實，在川台胞台企榮獲全國“三八紅旗手”、四川省“五四青年獎章”、“五一勞動獎狀”等表彰，一大批台胞台青活躍在四川創新創業、志願服務、鄉村振興一線，追夢、築夢、圓夢。

