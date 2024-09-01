中評現場：文旅攜手共促贛台同心

江西省文化和旅遊廳黨組成員、副廳長周建文致辭。（中評社 馬一鳴攝） 中評社廬山9月1日電（助理記者 馬一鳴）8月30日下午，江西文旅推介會在廬山舉行，本次推介會以“文旅攜手 贛台同心”為主題，全景式展現了江西歷史人文和大美風光，介紹了江西省的優質文旅產品，目的是進一步推進贛台文旅領域交流合作，密切兩岸同胞的血脈親情。全國台企聯會長、上海冠龍集團董事長李政宏，台灣商業總會理事長、中信金控集團台灣人壽保險股份有限公司副董事長許舒博，省文化和旅遊廳黨組成員、副廳長周建文，江西省旅遊集團股份有限公司總經理周付德，江西文化演藝發展集團黨委副書記、常務副總經理練紅梅，旺旺集團副董事長周錫瑋等出席本次推介會活動。



周建文在致辭中表示，江西是一幅山水秀美的水墨畫卷，是一方底蘊深厚的人文勝地，是一片令人向往的旅遊熱土。他指出，贛台兩地同根同源，人文相親，文化的共通點很多，共鳴感很強。江西的宗教文化、客家文化、儒家文化、陶瓷文化、書院文化等等，都與台灣有著文化的連結。“江西有個千年瓷都景德鎮，台灣也有個“台灣景德鎮”鶯歌鎮。台灣朋友們來到江西，會有一種走親戚，看朋友的親切感。”他說。周建文還表示，希望兩岸同胞可以親身體驗到贛鄱大地的好山好水好風光，以及江西人民的熱情好客，更多的參與江西文旅產業的開發投資，共享江西發展“紅利”，共同繪就文化和旅遊高質量發展的新畫卷。



周錫瑋表示，兩岸同胞同根同源，都是這片大地孕育出來的子孫。他提到了江西發展文旅所具備的優勢，包括優美的自然風光、豐富的人力優勢、悠久的歷史文化和濃鬱的藝術氣息、多元化的美食等方面。他還認為，我們要把過去的中國、現在的中國和未來的中國結合起來，並呈現給全世界的人，一起來感受和欣賞中華文化的偉大復興。



吳政和表示，“文化是旅遊的靈魂，旅遊是經貿的摩天輪”，我們要讓所有兩岸的朋友互相瞭解彼此文化的差異，以及彼此文化的獨特性。



在隨後的文旅推介環節，在場嘉賓共同觀看推介宣傳片，共賞江西各地的美，並在歌曲《夢回潯廬》、民樂演奏《青花瓷》等節目中感受江西的文化底蘊和風貌。江西與台灣在道教文化、佛教文化、客家文化、陶瓷文化等方面有著深厚的歷史淵源，被習近平總書記譽為“悠、秀、絕”的廬山、三清山、龍虎山，還有千年瓷都景德鎮、最美鄉村婺源、客家搖籃贛州都是深受台灣朋友喜愛的旅遊目的地。只要兩地同胞攜手並進、同心同行，就一定能夠戰勝任何艱難險阻，推動贛台文旅市場復興，創造兩地更加美好的未來。

