劉立雲：學者當為兩岸和平發展貢獻學術力量

四川省社科院黨委書記劉立雲（中評社 海涵攝） 中評社西昌8月31日電（記者 海涵）四川省社科院黨委書記劉立雲8月30日在第六屆兩岸關係天府論壇開幕式上致辭，他就兩岸學者如何為兩岸關係和平發展貢獻學術力量提出了三點建議。



一是研究闡釋好新時代“四個堅定”。劉立雲說，今年4月，習近平總書記在會見馬英九先生時圍繞兩岸關係發表了重要講話，提出“四個堅定”，即堅定守護中華民族共同家園，堅定共創中華民族綿長福祉，堅定鑄牢中華民族共同體意識，堅定實現中華民族偉大復興。“四個堅定”重要論述高屋建瓴、思想深隧，全面系統地闡明了新時代對台工作的基本方針、政策和主張，是推動兩岸關係發展的新指針。我們要深入地研究闡釋好“四個堅定”蘊含的求同存異、聚同化異的精神內涵。



二是共同拓展好兩岸融合發展。劉立雲表示，兩岸經濟互補性強，合作潛力巨大，是兩岸關係和平發展的實踐基礎。自開啟經濟交流發展以來，雙方經濟合作不斷深化，為兩岸民眾帶來了實實在在的福祉，也為學術研究提供了豐富的案例與數據。當前，世界正處於百年未有之大變局，經濟全球化遭遇逆流，兩岸經濟融合發展面臨新的機遇與挑戰。我們應以更加開放的學術視野和務實的行動，深化兩岸產業對接研究，推動經濟融合的理論與實踐創新，實現學術互利與經濟共贏的雙重目標。



三是積極引導好青年互學互鑒。劉立雲表示，作為全社會最具活力和創造力的群體，兩岸青年尤其要多深入交流。這個夏天，全國各地舉辦了豐富多彩的兩岸青年交流活動，大家互學互鑒、相交相知的身影，成為跨越海峽的一道亮麗風景。希望參加本次論壇的青年朋友們，以後要常來常往、碰撞思想，通過一段段青春之約，增進友誼、累積互信，越走越近、越走越親，在人生中留下美好回憶，為今後攜手前行打下深厚基礎。



本屆論壇以“兩岸關係發展現狀與前瞻”為主題，邀請到兩岸專家學者圍繞“島內政局走向與前瞻”“兩岸融合發展路徑與前景”“台海局勢青年觀察”三個議題展開研討。兩岸關係天府論壇創辦於2016年，迄今已舉辦六屆，旨在搭建兩岸學者對話交流平台，凝聚兩岸學者堅持“九二共識”，促進兩岸關係和平發展、融合發展，已成為四川省開展涉台研究的重要平台和品牌活動，吸引兩岸學者積極參與和廣泛關注。

