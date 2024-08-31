夏立言：兩岸民間互動交流不能停也不能斷

中國國民黨副主席夏立言（中評社 馬一鳴攝） 中評社廬山8月31日電（助理記者 馬一鳴）8月30日上午，第十九屆贛台（廬山）經貿文化合作交流大會在江西九江開幕。會上，中國國民黨副主席夏立言表示，從1993年“辜汪會談”以來，中國國民黨一向在堅持“九二共識”，反對“台獨”的共同政治基礎上，維繫台海和平穩定，促進兩岸交流合作，這個立場從來沒有改變，鑒於當前台海局勢緊張，這個“堅持”更顯得必要。他還指出，做一個道道地地的台灣人和做一個堂堂正正的中國人，是完全可以相容的。



他表示，今年是中國國民黨建黨130周年，基於歷史傳承的使命，對兩岸同胞的責任，以及對台灣人民的承諾，中國國民黨的兩岸路線非常明確。夏立言強調，歷史事實告訴我們，大陸和台灣的命運一直都是緊密聯繫，榮辱與共。他提到：“抗戰期間，蔣經國先生在江西實施贛南新政，累積了寶貴的治理經驗，對日後在台灣的施政產生了深遠的影響，為十大建設的推行以及台灣經濟的崛起奠定了良好基礎。”“從振興中華、建設台灣到兩岸共榮，我們的努力是一脈相承的。”他說。另外，就“通過贛台會如何促進兩岸交流”這一問題，他提出了三點看法：



第一，無論如何，兩岸民間的互動交流不能停也不能斷，兩岸越是緊張就越要交流。兩岸民間基層持續交流合作有助於民族情感的延續與勃發，不管形勢再怎麼變化，都要盡可能推動交流。



第二，要聚焦文化和經貿領域，強化兩岸的連接，凝聚彼此的認同。他指出，中華文化是兩岸人民情感的粘著劑，經貿合作只是兩岸關係穩定的壓艙石，兩岸要共同發揚中華文化的特色精神，共創中華民族的經濟繁榮。台灣可以也應該在整個民族振興的過程當中扮演積極的角色。



第三，要重視青年，支持兩岸青年參與交流，共同引領兩岸和平發展的進程。兩岸的希望在民間，未來在青年，青年朋友們應該把兩岸交流當成自我探索，完善人生的一個旅程。兩岸青年應該要彼此欣賞，相互砥礪，一起成長，這樣，兩岸關係才會正向發展，可長可久。

