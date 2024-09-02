中評關注：兩岸學者澳門論兩岸關係

由海峽兩岸關係研究中心和台灣孫文學校共同主辦的兩岸和合論壇8月28日在澳門舉行（中評社 李子寧攝） 中評社澳門9月2日電（記者 林艷 李子寧）由海峽兩岸關係研究中心和台灣孫文學校共同主辦的兩岸和合論壇8月28日在澳門舉行，來自兩岸的30餘位專家學者圍繞“台灣政局變化對兩岸關係走向的影響”議題展開了研討。他們普遍認為，賴清德上任以來所作所為已暴露其“台獨”本性，令兩岸關係受到嚴重挑釁，但大陸方面仍然掌握著兩岸關係的主導權和主動權。他們指出，目前兩岸和平統一的機會尚未消失，應該把握住和平的重要窗口期。兩岸若發生戰爭，無論結果如何都將付出慘痛代價。同時，他們也認為，國民黨要堅定兩岸論述，積極發揮制衡作用，勇於挑戰賴清德的“新兩國論”。



在該議題研討中，馬英九文教基金會執行長蕭旭岑、南京大學台灣研究所所長劉相平、孫文學校秘書長、佛光大學榮譽教授謝大寧、中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿、上海交通大學台灣研究中心主任盛九元受邀作主題發言。本節研討由全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周和孫中山圖書紀念館文教基金會董事長蔡正元共同主持，銘傳大學公共事務系教授、中國大陸研究學會會長楊開煌進行小結。



馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴清德上任以來，將“台獨”理念透過“新兩國論”重新上市，其所作所為已說明是真正“務實”的“台獨工作者”。他認為，兩岸關係已經發生質變，過去蔡英文用迂回但不直接對撞的方式，讓兩岸關係始終在壓線邊緣，但賴清德採取更直接衝撞的方式，將迫使美國、中國大陸和台灣三邊的底線提早攤牌。未來兩岸關係出狀況的引爆點就是四個字：“擦槍走火”。



蕭旭岑表示，因賴清德明確采行分離主義與務實操作“台獨”手段，中國國民黨成為唯一有能力與能量制衡的政治力量。他認為，中國國民黨應該堅定兩岸論述，勇於挑戰賴清德的“新兩國論”，防止兩岸關係走向失控。同時，國民黨必須勇敢大聲說出“我們是台灣人，也是中國人”，反對民進黨將“台灣人與中國人區別”的分離立場，並公開呼籲視大陸民眾為“同胞”，重新連結兩岸人民情感。此外，中國國民黨應堅決主張兩岸問題由兩岸自己解決，其他國家介入並不符合台灣人利益，更對中華民族不利，也將讓問題更加複雜。

