中評現場：李家超目睹奧運健兒風采很興奮

香港特別行政區行政長官李家超出席奧運健兒大匯演並致詞。（中評社 林艶攝） 中評社香港8月31日電（記者 林艶 郭至君）奧運健兒大匯演8月30日晚在香港伊利沙伯體育館舉行，巴黎奧運內地奧運健兒代表齊亮相。香港行政長官李家超出席大匯演活動並致辭表示，親眼目睹國家運動員風采和市民一樣興奮。



李家超表示，代表香港特區歡迎巴黎2024奧運會內地奧運健兒代表團訪問香港，讓我們的香港市民可以一睹國家運動員的風采。



李家超表示，這是香港回歸祖國以來，中央第七次在夏季奧運會結束後，安排內地奧運健兒訪問香港，體現中央對香港的關愛和支持。巴黎奧運剛剛在不足三個星期前閉幕，各位國家隊的運動員就馬不停蹄到訪香港與市民見面，為我們送上精彩的演出，香港市民都感到很興奮。



期間，李家超還邀請館內的上千位市民一起掌聲歡迎並感謝內地奧運健兒們來香港，現場隨即響起熱烈掌聲。



李家超表示，國家隊在今年巴黎奧運會上，勇奪40金、27銀、24銅共91面獎牌，取得國家參加夏季奧運會境外參賽歷史最好成績，在多個項目中實現突破。他稱，國家強則體育強。今年是中華人民共和國成立七十五周年。國家隊在奧運場上的優秀表現，不但是運動員和團隊艱苦訓練的成果，更彰顯國家國力不斷強大，我們對國家的發展和強大都感到非常驕傲。



李家超也提到，今屆奧運會上，香港隊亦創下了歷史佳績，他們向全世界展示了拼搏奮鬥、不屈不撓的香港精神。在奧運期間，全港氣氛熾熱，很多市民都通宵達旦收看免費電視直播，支持國家隊和港隊運動員。



李家超說，從相隔萬里收看電視直播，到今晚終於可以親眼看到國家運動員的風采，我相信大家和我一樣充滿期待和興奮。今晚大匯演的節目非常豐富精彩，平時我們習慣欣賞運動員在競技場上激烈比賽，在即將開始的大匯演，大家將會同時看到他們輕鬆活潑的另外一面，相信大家會有一個激動又開心愉快的晚上。



中評社記者現場看到，李家超非常熱情地與內地奧運運動健兒互動，也非常專注地觀賞奧運健兒風采，期間不時與一旁的國家體育總局局長、內地奧運健兒代表團團長高志丹互動交流。當他看到內地奧運健兒們用粵語與香港市民互動時，難掩笑容，尤其是聽到跳水冠軍全紅嬋用粵語說“恭喜發財”時，李家超更是開心地合不攏嘴。此外，李家超及其他主禮嘉賓們還一同與內地奧運健兒訪問團合影留念。

