中評現場：奧運健兒大匯演 熱潮襲港歡笑連

中國隊參加巴黎奧運的精英代表集結香港（中評社 郭至君攝） 中評社香港8月31日電（記者 郭至君 林艶）香港回歸以來，內地奧運金牌運動員代表團連續七次在奧運會結束後訪問香港，獲得了香港各界和市民的熱烈歡迎。本月中，剛剛結束征戰巴黎奧運會並取得優異成績的65名各項目運動健兒今晚齊聚香港伊莉莎伯體育館，同香港市民進行親密互動，與他們分享勝利的喜悅，並借此回報香港同胞的大力支持。值的一提的是，這一次的“奧運健兒大匯演”與2021年時不同，沒有了疫情的限制措施，吸引了更多人搶票，據介紹，本次三場公開活動的5300張票在開票40分鐘內就售罄，可見香港市民對奧運健兒的喜愛。



大匯演晚上8點開始，中評社記者提前兩個小時就抵達現場排隊進行登記，中評社記者也留意到，有很多未能搶到門票的市民，也一直在伊莉莎伯體育館門口等待，希望能親眼見到自己喜歡的運動員入場。大約快晚上7點，載著奧運健兒們的大巴向伊麗莎伯體育館駛來，門口等候的人群立即爆發了歡呼聲，很多運動員也在走進體育館時和市民們揮手致謝。



大匯演晚上八時開始，一眾奧運健兒在觀眾歡呼聲和香港警察樂團的演奏中進場。乒乓球，射擊，藝術體操，競走，羽毛球，游泳，體操，舉重，韵律泳等等項目的代表性運動員們紛紛亮相，輪流獻技，展示賽場外的另一面。國乒的6位金牌運動員玩起了男子三人對女子三人的比賽，跳水“夢之隊”則各個都能用流利的粵語打招呼，“身體健康、開開心心、恭喜發財、幸福快樂”說了個遍，逗得全場觀眾笑聲連連。全紅嬋、孫穎莎、馬龍、樊振東、王楚欽、潘展樂等運動員現身時，場內觀眾的尖叫和歡呼似乎要把體育館掀翻。吊環金牌劉洋、雙槓鄒敬園獻唱《中國人》，展現不同面貌。花樣游泳隊隊員們們和藝術體操韵律舞的隊員們也跳起了中國風濃厚的、美輪美奐的舞蹈。創造歷史的霹靂舞中國選手劉清漪和09年出生的滑板小將崔宸曦也大方展示自己的功力，將現場氣氛帶向高潮。



整個匯演歷時約一個半小時，健兒們星期六早上會兵分兩路，在伊麗莎伯體育館和維園游泳池示範運動項目，之後會去澳門訪問。

