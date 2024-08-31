網評：電影《紅樓夢》“翻車”也是文學勝利

2024年3月28日，遊客在河北省石家莊市正定古城榮國府內觀看《紅樓夢》實景演出。（圖源：新華社） 中評社北京8月31日電／網評：電影《紅樓夢》票房口碑“翻車”，也是文學的勝利



來源：光明網 作者：光明網評論員



8月16日，電影《紅樓夢之金玉良緣》上映，引發又一輪對改編《紅樓夢》的熱議。截至8月27日9：00，該片在豆瓣電影的分數已跌破4.0分，票房僅有500多萬，可謂票房和口碑的雙翻車。



電影雖然成績不佳，但爭議和曝光度卻不低。無論是選角，抑或是導演和公眾的互懟，都讓這部作品充滿了話題性。電影甚至開啟了反向營銷，影片詳情頁的海報也悄悄換成了寶黛二人背影，上書八個大字“爭議之作，眼見為實”。



關於這部電影的文本化批判已經很多了，無論是審美、劇情或是對原著的改編等，都有很多評論在指出其中的問題。這部電影也許有很多方面沒有做對，但有一個大背景人們也不能忽略——《紅樓夢》可謂影視改編最堅硬的“頑石”，成功的作品罕見。



相信很多人會想起87版的《紅樓夢》，這確實是一部經典之作，創造了紅樓題材的高峰。之後《紅樓夢》的影視作品便乏善可陳，即便2010年還有一版《紅樓夢》，雖然豆瓣評分衹有5.8分，但已經是87版之後成績最好、影響最大的一部了，這不禁令人唏噓。



87版《紅樓夢》最為人所津津樂道的一點，則是長達十幾年的打磨，也被認為無論是從氣質還是角色形象都最接近原著的一部。這事實上奠定了《紅樓夢》改編的評價標準——無限貼近原著。這一標準，也幾乎是之後的作品的扣分項。



這就造成了吊詭的一幕。如果貼近原著是《紅樓夢》改編的標準，那麼在87版之後，其實後人的道路就已經堵死——如果要創新，不可能不有所悖離，但這又會導致作品遭遇差評，由此也陷入尷尬的處境。

