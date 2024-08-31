“國會山騷亂”陰影不散，美國政治紛亂加劇。這是1月5日在美國首都華盛頓拍攝的國會大廈。（圖源：新華社） 中評社北京8月31日電／網評：美國政治亂局背後的歷史因素



來源：大公報 作者：宋魯鄭（旅法政治學者、復旦大學中國研究院研究員）



今年是美國大選年，卻一再發生震驚世界的政治事件。特別是美國前總統特朗普在獲得黨代會正式提名前兩天遭遇暗殺更是震驚了全球。



確實，美國是當今世界最為暴力的國家，全球人均凶殺率最高的40個“最致命”城市，美國就有6個，而且是唯一進入前十的發達國家。這個國家用於監獄的開支超過教育經費。



其次，自奧巴馬時代起，美國政治極化和社會撕裂日益嚴重，到了特朗普時代，更是水火不容。2018年，時任白宮發言人桑德斯和她的朋友外出就餐，在餐點已經端上餐桌的情況下，卻被餐館老板趕出。理由是她為一個“沒人性和不道德”的政府工作並為之辯護。



拜登執政以來，一再把特朗普描述成美國民主的威脅，他還選在國會被占領三周年當日宣布競選連任──這一美國高度分裂的象徵時刻，並把捍衛國家民主制度作為競選的中心議題。當然特朗普競選團隊也在做同樣的事：稱拜登是美國有史以來面臨的民主最大威脅。



顯然在民主共和兩黨看來，對方都是美國的最大威脅。所以在這種背景下，一方的支持者使用武力試圖摧毀對方也是非常合乎邏輯的了。



以上這兩大因素當然非常重要，但並不是美國今日政治悲劇的根源，而是文明基因以及建國仍然未有完成。



美國誕生於受政府迫害的歐洲移民，在北美這塊尚未開發的蠻荒之地，既無政府也面臨原住民和大自然的嚴峻挑戰。因此除了依靠堅定的宗教信仰，就是人人持槍自衛。持槍自由還在神聖的獨立戰爭中發揮了重大作用。由此成為美國文明的三大基因：對政府的不信任、堅定的宗教信仰、持槍自由。儘管後來有了政府，美國也成為富強國家，再也沒有原住民和大自然的威脅，但一人一票時代來臨，政黨對選民的迎合，更使得這些基因發揚光大。

