台風“珊珊”釀逾百死傷

台風“珊珊”橫掃日本宮崎市，馬路上一片狼藉。（圖源：大公報） 中評社北京8月31日電／﻿據大公報轉編路透社、共同社報導：台風“珊珊”周五繼續影響日本多個地區，帶來狂風暴雨，引發洪水和山泥傾瀉警報，截至30日晚，台風已造成6人死亡，100多人受傷。台風也導致旅行服務中斷，逾500個航班取消，遊客被困機場。



“珊珊”30日起從九州向東移動，所經地區風速高達每小時180公里，足以吹翻行駛中的貨車。台風周圍和太平洋一側持續下大雨，導致靜岡縣過去72小時降雨量超過500毫米，達到該地區月平均降水量的三倍。東京附近的神奈川部分道路被洪水淹沒，水位幾乎超過汽車頂部。日本政府已向全國330多萬人發出了建議居民撤離的通知，其中大部分位於受災嚴重的九州地區和中東部地區，包括首都東京和附近的橫濱。日本氣象廳呼籲民眾警惕山泥傾瀉和低窪地區洪水氾濫。



受“珊珊”影響，日本交通大亂，許多地區渡輪和鐵路服務已暫停運營，新幹線的東海道、山陽、九州線路停運，部分高速公路路段禁止通行。據統計，截至30日，日本航空公司已取消287個國內航班，全日空取消了346個國內航班，超過6萬人受到影響。在福岡、高鬆等地，航空公司取消了大批航班，大批旅客滯留在機場內。社交媒體流傳的視頻顯示，一架由泰國飛往日本的飛機29日上午在日本福岡機場降落時，受強風影響機身劇烈晃動，幸而最後安全著陸。但同日一架首爾航空班機在該機場多次嘗試降落未果，最終折返韓國。