日本米荒持續　民眾改吃面包意粉

東京一家超市的工作人員張貼告示，大米每人限購一袋。（圖源：大公報） 中評社北京8月31日電／據大公報報導，日本近期“大米荒”持續，東京、大阪等多地超市的大米出現斷貨或限購情況，民眾被迫轉而購買拉面、即食面、意粉或面包等作為主食。當局將大米短缺歸因於極端天氣、遊客增加和民眾囤積。業內原本預計，新米即將上市，預料能在一定程度緩解米荒，但台風“珊珊”為日本多地帶來強風暴雨，外界擔憂影響當季水稻的收成。



從今年7月份開始，日本部分地區鬧“米荒”，現已波及該國更多地區，東京、大阪等大城市的部分超市，也出現大米斷貨或限制購買的情況，有超市貼出告示“一家一天限購一包”。大阪府上周進行的緊急調查結果顯示，該地區約80%的零售店出現大米斷貨情況。在東京，許多超市大米貨架空空。類似情況也出現在埼玉縣、福岡縣、大分縣和廣島縣等地。許多民眾只能轉而購買拉面、意粉或面包等作為主食，不少人在網上叫苦，說“自己已經吃了好幾天面條”。



日本媒體將本次米荒稱為“令和的米騷動”。大阪府知事吉村洋文26日表示，已向農林水產省請求釋放國家儲備米，並稱在當前供應緊張的背景下，“沒必要讓大米在倉庫裡沉睡”。他同時呼籲民眾理性消費，不要過分囤貨。



水稻遭強風吹倒恐損品質



日本總務省上周公布的7月全國消費者物價指數顯示，日本米價在過去一年上漲17.2%，為20年來最大漲幅。農林水產省統計數據，截至今年6月末，該國大米民間庫存量為156萬噸，比去年同期減少了41萬噸，創1999年以來新低。日媒報導，日本上次出現“大米荒”是在1993年，當時大米因天氣原因大幅減產，當局緊急從國外進口約259萬噸大米。



按照當局的說法，造成本次“米荒”的主要原因是去年夏季酷暑，高溫與乾旱導致主要產區的稻米產量下降，大米品質不佳。此外，今年夏天外國遊客人數大幅增加，推動了餐飲業對大米的需求，造成國內大米的供不應求。日本氣象廳在本月早些時候發布南海海槽“巨大地震”警報，地震預警引發了大量民眾搶購並囤積大米，導致市場上流通的大米減少。



日本當局早前表示，隨著新米在9月份開始上市，大米短缺狀況有望獲得一定程度的緩解。但是，台風“珊珊”本周為日本帶來強風暴雨，可能影響水稻收成。東北部宮城縣農民清野一輝（譯音）表示，今年水稻長勢不錯，預計可提前到9月下旬左右收割，目前正是稻粒變大、口感提升的重要時機，擔憂暴風雨吹倒稻秆，造成歉收。

