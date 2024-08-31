健兒出游賞美景　市民“上山下海”追星

左圖：國家隊代表團訪港第二日，下午坐纜車上山頂游覽；右圖：代表團由灣仔碼頭乘船游覽維港。（圖源：大公報） 中評社北京8月31日電／據大公報報導，巴黎奧運國家隊運動員昨日訪港第二天，健兒們分批出動，下午游覽香港山海美景，乘搭山頂纜車觀光，然後坐天星小輪暢游維港，同時引發全城追星熱潮。



國家隊運動員所到之處都吸引大批市民、遊客與粉絲夾道歡迎。乘坐小輪期間，運動員們到船頭與市民揮手互動，引得岸上市民尖叫連連，攝影快門按個不停。代表團上岸一刻，整個尖沙咀碼頭更是人聲鼎沸。有市民頂著烈日，提前兩小時到碼頭等候，最終如願一睹偶像芳容，“心滿意足啦！多少人想有機會親眼看到其中一兩個（運動員），我們香港人幾乎看齊了，很興奮！”



山頂纜車、天星小輪是香港的旅遊特色交通工具，國家隊運動員於午宴後，下午2時許乘搭山頂纜車登上山頂凌霄閣，數百市民和“粉絲”早於兩三小時前，已於外圍守候他們的到訪。運動員乘坐的纜車一到達，現場即傳出雷動的掌聲和喝彩聲，又高喊偶像們的名字，爭相舉機拍下運動員的風采。



運動員們揮手點頭及微笑回應，部分運動員拿出手機拍照。運動員在凌霄閣觀景台飽覽維港風景，以及到凌霄閣內游覽，逗留約半小時至3時許離開，不少運動員都帶著紀念品，滿載而歸，其中全紅嬋更多了一只大烏龜玩偶。



其後，運動員們轉而坐車來到灣仔渡輪碼頭，準備暢游維港。大公報記者於下午約2時半到達，碼頭附近已經人頭湧湧，不少人帶著自己偶像的相片、自拍杆等，希望與偶像近距離接觸。大約下午3時45分左右，運動員們乘搭的旅遊巴抵達碼頭，等候多時的粉絲們興奮尖叫歡呼，舉起手機拍照留念。運動員下車時，向在碼頭等待的市民和遊客揮手示意。



烈日下等兩小時也值得



在維港對岸的尖沙咀天星碼頭，大批市民和旅客也一早聚集，希望親睹運動員風采。市民李小姐告訴大公報記者，提早兩小時已在碼頭附近等候，希望見到偶像孫穎莎、王楚欽的英姿。“今年中國是拿得最多金牌的國家，我為他們感到自豪，多少人想有機會親眼看到其中一兩個（運動員），我們香港人幾乎看齊了，很興奮！”她自制乒乓球拍掛飾掛在背包上，為這次活動添加一點儀式感。李小姐說，對國家安排代表團來港感到感恩，感謝他們願意來港與港人分享這一份喜悅。

