驚喜！“奧運冠軍竟在我身邊！”

圖：女雙金牌陳清晨和賈一凡與學生切磋。（圖源：大公報） 中評社北京8月31日電／據大公報報導，巴黎奧運國家隊代表團四位羽毛球金牌選手，昨日到訪香港南華體育會期間，喬裝打扮變身“神秘大咖”，混入人群中與市民切磋球技，揭曉真實身份一刻，現場觀眾驚喜萬分。羽毛球混雙代表鄭思維勉勵一眾支持者，追逐夢想的道路上，要堅信自己能做到，無論遇到什麼樣的困境，都不要放棄，最終一定會成功。



鄭思維扮發福中年



羽毛球混雙代表鄭思維和黃雅瓊，以及女子雙打代表陳清晨和賈一凡等，昨日到南華體育會與體育學生交流。



首先以“神秘大咖”身份亮相的“雅思組合”，黃雅瓊喬裝化身為球場工作人員，鄭思維則扮成發福中年人隱密到達場地，以不專業體態和不矚目形象出現，混入打球人群中，有市民發現，兩位“神秘大咖”球技高超，紛紛表示“好勁！不夠他們打！”



圍觀群眾中，原來包括港協暨奧委會副會長霍啟剛及前跳水冠軍郭晶晶夫妻，“雅思組合”贏球後，霍啟剛帶頭鼓掌，揭曉“神秘大咖”的真實身份，現場觀眾驚喜萬分，意想不到地高呼：“奧運冠軍竟在我身邊！”



現場除了“雅思組合”，還有奪得巴黎奧運女子雙打冠軍的“凡塵組合”陳清晨和賈一凡，以及國家羽毛球隊教練員陶嘉明，他們隨後與市民進行多項羽毛球挑戰的趣味遊戲，場館內熱情洋溢，充滿歡聲笑語。



重頭戲為羽毛球對決賽，曾經在香港羽毛球比賽中奪得冠軍的培僑書院小學生，夥拍香港前羽毛球運動員葉姵延，分別與“雅思組合”和“凡塵組合”比賽，最終兩場對決均以11：9的比分結束，“雅思組合”和“凡塵組合”取得勝利。



活動最後進行互動問答環節，鄭思維勉勵一眾熱愛羽毛球的市民，“在追逐夢想的道路上，要堅信自己能做到的信念，無論遇到什麼樣的困境都不要放棄。”

