六妙創新引領世界白茶新高地

寧德市福鼎市點頭鎮六妙白茶莊園（圖源：中國網） 中評社北京8月31日電／據中國網報導，“白露秋分夜，一夜涼一夜”。白露過後，暑天的悶熱基本結束，天氣逐漸轉涼，此時一年中晝夜溫差最大，草木在清晨時凝結晶白的露滴，是為“白露”。



白露將至，在中國白茶第一鎮——寧德市福鼎市點頭鎮，茶農們行走在山嵐與海霧相擁之間，開始了“秋白茶”的采摘。在這裡，白茶不僅是一種飲品，更是一種生活方式，是一種與自然和諧共生的理念。人們通過種茶、品茶、論茶，交流生活中的點滴，同時也將茶文化與節慶、禮儀相結合，形成了一種屬於福鼎白茶的獨特生活美學。



“我們六妙白茶莊園位於北緯27度福鼎白茶黃金帶核心產區——中國白茶特色小鎮點頭，輻射茶園面積3萬多畝，其中有機認證1800畝”，六妙白茶股份有限公司總經理張秀釵介紹道。據瞭解，福鼎白茶以獨特的製作工藝和優質的茶葉品質聞名世界，其種植環境對於茶葉的品質起著至關重要的作用。六妙白茶擁有著核心面積達321畝的自有生產基地，得天獨厚的自然生長環境保證了六妙白茶獨特的鮮爽甘甜、清香持久的口感特徵。



據瞭解，福鼎白茶是中國六大茶類中唯一採用原始工藝、傳統手工、不炒不揉、陽光萎凋、自然乾燥製作而成的茶類，其製作工藝看似簡單，實則奧妙無窮。張秀釵表示，多年來，六妙白茶股份有限公司致力於制茶工藝、生產設備和產品研發，建立起以研發中心為主體，由國家級非物質文化遺產“福鼎白茶製作技藝”傳承人梅相靖大師率領的技術創新團隊，以持續增強產品的核心競爭力。



越陳越香 智慧窖藏刷新藏茶新體驗



“一年茶，三年藥，七年寶”是中國茶文化中的一句俗語，通常用於描述白茶（尤其是福鼎白茶）的特性和價值。對於白茶來說，儲存的過程也是利用時間的力量進行加工的過程。當年白茶毫香顯、滋味鮮醇，陳年白茶則會形成特有的“毫香蜜韵”。



為了滿足藏茶對窖藏環境的特殊要求，創新創造白茶交易新方式與窖藏新體驗，2018年12月，六妙白茶股份有限公司落成了中國首家數字化智慧白茶窖——中國白茶窖。其窖藏共計面積約50000多平米，可窖藏白茶10000多噸，並嚴格按照白茶倉儲標準，採用智能專業化的生態倉儲管理系統，實行二十四小時雲平台監控，為白茶的自然陳化保駕護航。

