潮汕三市政協歷屆香港委員會聯誼會　學習座談三中全會精神

會議進行中。 會議進行中。 會議進行中。 致送紀念品予主講嘉賓。 和三市政協領導線上合影。 郭一鳴主旨發言。 中評社香港8月31日電／潮汕三市政協歷屆香港委員會聯誼會於8月30日舉行“學習貫徹中共二十屆三中全會精神座談會”，主會場設在香港潮州會館，邀請潮州、汕頭及揭陽三市的政協領導在線上線下分享學習全會精神的體會。邀請香港新聞工作者聯會副主席郭一鳴作主旨發言。與會代表一致認為，要聚焦香港所長、國家所需，弘揚改革開放精神，切實把學習成果轉化為工作實效。聯誼會輪值會長莊學海，聯席會長陳志明、張仲哲出席會議並暢談學習體會。聯誼會秘書長林楓林主持今次座談會。



潮汕三市政協歷屆香港委員聯誼會輪值會長、政協潮州市委員會香港組召集人莊學海致辭表示，三中全會通過的決定，勾勒出以中國式現代化推動中華民族偉大復興的宏偉藍圖，推出300多項改革舉措，這為香港發揮獨特優勢、推動高質量發展帶來重大機遇，為香港由治及興提供新動能。香港一直是改革開放的參與者、貢獻者和獲益者，未來要在國家進一步全面深化改革中更好發揮“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，就必須識變、應變、求變，以改革推動發展，主動作為，為中國式現代化作出更大貢獻。



潮州市政協王文森主席、汕頭市政協周昭勇副主席、揭陽市政協林春霖副主席分別在座談會上發言，指出過去一個多月來，開展了多層次、多形式的學習活動，探討如何以三中全會精神為指導，推動政協自身改革實現新突破，發揮三市政協香港委員作用，為強國建設、民族復興貢獻智慧力量。三市政協領導認為，今次座談會對進一步凝神聚力、發揮三市政協委員作用、助力家鄉現代化建設具有重要意義。充分體現了三市政協香港委員堅定追隨黨的領導、促進香港進一步融入國家發展大局的政治自覺、行動自覺，充分體現港區政協委員一如既往愛國愛港愛鄉的情懷。三市政協領導還通報了家鄉近來的發展及未來工作計劃，期待港區政協委員為共同建設好家鄉進一步集思廣益，添磚加瓦。



潮汕三市政協歷屆香港委員聯誼會聯席會長、汕頭市政協香港組召集人陳志明、揭陽市政協香港組召集人張仲哲也在會上作了分享。陳志明說他參加了多場學習，在多個方面深有感觸，他特別強調，在深化大灣區建設過程中，要強化規則銜接、制度對接。張仲哲則指出，三中全會對香港提出五個要守住：守住一國兩制、守住國際優勢、守住發展根基、守住法治精神、守住文化特色。這是中央對香港的高度期許，作為港區政協委員，要做好帶頭模範作用，切實履行好參政議政職責。



香港新聞工作者聯會副主席郭一鳴在主旨發言中，分享了學習三中全會精神的六點體會，包括構建更有效的市場機制、創新與產業佈局、財政金融改革、對外開放等。在涉及香港方面，除了重申堅持一國兩制、支持香港發展國際金融、航運和貿易中心，更提到將香港打造成國際人才匯聚高地，這是對香港的新要求，反映國家重視香港在人才及創科方面的優勢，可為新質生產力的形成發揮重要作用。



座談會期間，各位委員暢所欲言，潮州市政協常委王建瑜，揭陽市政協常委彭少衍，汕頭市政協委員連喜慶，更結合各自企業的發展、個人的成長經歷，分享學習貫徹三中全會精神的體會。



在線上參加座談會的三市政協及相關部門領導還有：潮州市政協副主席陳炫秋，秘書長吳維凱，副秘書長朱圓圓，三胞委主任蘇偉鵬。汕頭市政協專職常委劉晴虹、許育斌。揭陽市政協常委、港澳委主任洪少偉，政協常委、市僑聯副主席吳建華，市政協副秘書長林偉群、謝昭忠。在香港會場參加活動的還有潮州市政協常委謝喜武，揭陽市政協常委王晨峰、王䁱濱等。

