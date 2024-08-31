8月份中國製造業PMI為49.1%

中評社北京8月31日電／國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會8月31日發佈數據，8月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為49.1%，比上月下降0.3個百分點。



國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，受近期高溫多雨、部分行業生產淡季等因素影響，8月PMI有所下降，景氣水平有所回落。生產指數和新訂單指數分別為49.8%和48.9%，比上月下降0.3和0.4個百分點，製造業企業生產和市場需求均有所放緩。



大型企業PMI保持擴張。大型企業PMI為50.4%，比上月略降0.1個百分點，今年以來始終位於臨界點以上，持續發揮支撐引領作用。中、小型企業PMI分別為48.7%和46.4%，比上月下降0.7和0.3個百分點，中小型企業生產經營壓力有所加大。



高技術製造業和裝備製造業重回擴張區間。從重點行業看，高技術製造業和裝備製造業PMI分別為51.7%和51.2%，比上月上升2.3和1.7個百分點，重返擴張區間；消費品行業PMI為50%，位於臨界點；高耗能行業PMI為46.4%，比上月下降2.2個百分點，高耗能行業景氣水平偏弱且降幅較大，是本月製造業PMI回落的主要原因之一。



價格指數持續回落。受需求不足以及原油、煤炭、鐵礦石等大宗商品價格波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為43.2%和42%，比上月下降6.7和4.3個百分點。