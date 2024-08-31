巴西最高法院裁決暫停X平台在巴服務

中評社北京8月31日電／當地時間30日，巴西最高法院裁決暫停社交媒體平台X在該國的服務，原因是該平台未在巴西境內指定法律代表。



新華社報導，巴西最高法院在官方網站上發佈裁決文件，要求巴西國家電信局在24小時內暫停該社交媒體平台在巴西境內的運營，並通知各電信運營商執行相關禁令。



巴西最高法院大法官亞歷山大·德莫賴斯還要求X平台支付未繳納的罰款。罰款原因是X平台不遵守法院命令，未刪除那些被認為違反法律、傳播虛假信息等的賬戶。據巴西最高法院司法秘書處，罰款金額達1830萬雷亞爾（約合326萬美元）。



巴西總統盧拉30日接受媒體採訪時表示：“來自世界任何地方的每一位在巴西投資的公民都受到巴西法律的約束。”



8月28日晚，巴西最高法院發佈傳喚令，要求X平台在24小時內任命該平台在巴西的新法律代表，否則將暫停該平台在巴西的服務。執行決定的最後期限是當地時間29日20時07分（北京時間30日7時07分）。X平台在當地時間29日晚表示，他們不會遵守這一命令。



8月17日，X平台稱，由於德莫賴斯“威脅”要逮捕X平台在巴西的法律代表，該平台決定關閉其在巴西的辦事處。此前，德莫賴斯曾命令X平台對傳播虛假信息的賬號進行封號。但X平台表示不會執行德莫賴斯的封號決定。