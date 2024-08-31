中國代表：奉勸美方不要甩鍋推責、製造對立

中評社北京8月31日電／中國常駐聯合國副代表耿爽30日在安理會審議向烏克蘭提供武器問題時強調，國際社會的當務之急是推動停火止戰，實現和平。美方如果真心想要結束戰爭，就應同包括中方在內的有關國家一道作出努力，而不是甩鍋推責、製造對立。



新華社報導，耿爽說，烏克蘭危機仍在延宕，大量武器彈藥持續流入戰場，品種和範圍不斷擴大，致命性和殺傷性不斷加強，流失和擴散風險不斷累積，令人深感擔憂。一味向戰場輸送武器只會造成更多傷害，帶不來持久和平。持續鼓吹陣營對抗只會進一步加劇危機惡化，讓通往和平的道路更加曲折。



耿爽說，中方認為，當前重點是遵守“戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火”三原則，盡快推動局勢降溫。中方呼籲衝突當事方展現政治意願，相向而行，早日停火止戰，開啟和談，呼籲國際社會為此創造有利條件，提供切實幫助。



針對美國代表的發言，耿爽強調，中方不是烏克蘭危機的製造者，更不是當事方。中方沒有向衝突任何一方提供武器，始終嚴格管控軍民兩用物項。中國企業按照世貿規則和市場原則，同包括俄烏在內的世界各國開展正常的經貿合作，合理合法，無可指摘。事實上，美國也一直保持著同俄羅斯的經貿往來。美方不但對中方的勸和促談努力視而不見，反而一而再、再而三地在安理會散布謊言，在烏克蘭問題上對中國進行污蔑抹黑，中方對此堅決反對，決不接受。在烏克蘭問題上，美方與其大唱高調，不如真正為推動和談、緩解危機作出一些切實的努力。

