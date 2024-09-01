國家隊健兒伊館獻技 與觀眾“打”成一片

巴黎奧運會內地奧運健兒代表團成員手持花束亮相（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月1日電（記者 盧哲）訪港的二○二四年巴黎奧運會內地奧運健兒31日展開第三日行程，當天兵分多路出席示範表演及交流活動。其中，在伊利沙伯體育館，內地奧運健兒代表團示範了體操、羽毛球、乒乓球和霹靂舞等項目，展示高難度技藝，並進行多項互動，與觀眾“打”成一片。奧運健兒的精湛技藝贏得全場熱烈歡呼、擊節讚賞。



當天上午9時半，位於香港灣仔的伊利沙伯體育館人聲鼎沸。在歡樂的樂曲聲和觀眾的歡呼聲中，33位巴黎奧運會內地奧運健兒代表團成員手持花束亮相，開啟了“內地奧運健兒展風采”運動項目示範的精彩表演。



中國體操代表隊率先上場。巴黎奧運男子個人吊環冠軍劉洋和雙槓項目金牌得主鄒敬園與香港年輕運動員交流。劉洋表演了“倒十字”，招牌“歪頭殺”，及“十字懸垂”，還與兩名香港運動員張正和方載“較技”，比併“十字懸垂”的堅持時間。“港將”張正和方載成功各維持6秒，劉洋則維持了14秒，輕鬆完成高難度動作，精彩表現獲得陣陣掌聲。



主持在各示範環節之間亦與不同項目金牌代表作簡短訪問，包括藝術體操、拳擊、射擊、滑版和曲棍球的選手，一眾運動員皆分享未來目標和訪港感受。多位國家隊拳擊金牌項目得主都鼓勵香港年輕人堅持追夢。