中評鏡頭：羽毛球冠軍與香港觀眾伊館“切磋”

羽毛球隊員們被精彩表演吸引（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月1日電（記者 盧哲）訪港的二○二四年巴黎奧運會內地奧運健兒31日展開第三日行程，當天兵分多路出席示範表演及交流活動。其中，在伊利沙伯體育館進行的“內地奧運健兒展風采”運動項目示範表演中，羽毛球混雙、女雙冠軍得主黃雅瓊、鄭思維、賈一凡、陳清晨與香港運動員及香港觀眾“切磋”球技，氣氛十分熱烈。



在羽毛球項目表演環節，在巴黎奧運羽毛球女雙和混雙奪金的陳清晨/賈一凡和黃雅瓊/鄭思維現身，4人先對打，鄭思維示範“殺波”，由賈一凡、陳清晨防守，黃雅瓊“網前封網”，屢次使出招牌扣殺，引得陣陣歡呼。隨後，香港奧運女雙代表楊雅婷/楊霈霖亦上陣，跟國家隊代表互換拍檔作賽，並由將退休的港隊總教練何一鳴作旁述。



混雙組合還與港隊青年球員交流、並與現場幸運觀眾“過招”。“凡塵組合”改與港隊“雙楊配”楊雅婷／楊霈霖合作。楊雅婷/賈一凡及楊霈霖/陳清晨的“一場限定”組合新鮮感十足，雙方打得起勁，場面勢均力敵。鄭思維／黃雅瓊還各自跟港青小將拍檔對打，兩名現場觀眾獲抽中與這對混雙拍檔切磋。在觀眾參與的“賽事”中，鄭思維熱情邀請憑混合團體10米氣步槍奪巴黎奧運第一金的盛李豪加入，現場與觀眾搭擋。“不勝羽力”的盛李豪似乎一時來不及反應，他“手腳各忙各的”忙亂接球、努力挑戰的場面引得觀眾笑聲不斷，連一旁觀賽的鄭思維和其他運動員們都笑得前仰後合。