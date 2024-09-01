李建榮答中評：發揮學術良心尋找機會破僵局

前中國國民黨文傳會主任李建榮（中評社 海涵攝） 中評社北京9月1日電（記者 海涵）前中國國民黨文傳會主任李建榮日前在第六屆兩岸關係天府論壇上接受中評社記者採訪，他表示，民進黨執政多年之下，尤其是今年5·20後，兩岸關係越發敵對，陷入低潮。兩岸官方缺乏政治互信，無法就一些問題展開溝通協調工作。在這種情況下，學者可以發揮自己的學術良心，針對一些問題提出學術見解，尋找打破僵局的機會。



李建榮認為，當前兩岸最大的風險就在於，台灣出現了一種不承認自己屬於中華民族、不承認自己是中國人的現象。這事實上是民進黨執政當局基於其政黨意識形態對台灣人民、尤其是下一代進行的灌輸。這樣的潮流與趨勢如果繼續發展，將會對兩岸關係造成很大衝擊。



李建榮也很擔憂外部勢力對於兩岸關係的影響。他說，如果“台獨”勢力甘心被外部勢力當作遏制中國的棋子，或將使得中國大陸決策困難乃至不得不做出“攤牌的動作”。



“我們希望兩岸和平，希望兩岸要向交流合作、互利共贏的方向走，”李建榮說，在2008年－2016年馬英九在台執政期間，兩岸有著“九二共識”與反對“台獨”的政治互信，當時兩岸各方面大交流、大合作，創下有史以來讓兩岸人民感到最正向、最積極、最樂觀、最相互有同理心的一個階段。而當下兩岸關係的低潮，令人憂心忡忡。



兩岸應如何重建政治互信？李建榮說，台灣的某些政治人物是對著“中華民國憲法”宣誓就職的，他必須承認“中華民國憲法”與“兩岸人民關係條例”中對兩岸關係的定義。他說，在馬英九執政期間，兩岸有“九二共識”，可以求同存異，將困難和分歧先擱置一邊，把雙方可共同合作發展的部分大力做起來。

