特寫：“六邊形戰士”再出手 馬龍香港引尖叫

馬龍一入場即引發歡呼尖叫（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月1日電（記者 盧哲）訪港的二○二四年巴黎奧運會內地奧運健兒31日展開第三日行程，當天兵分多路出席示範表演及交流活動。其中，在伊利沙伯體育館進行的“內地奧運健兒展風采”運動項目示範表演中，被譽為乒乓球隊“四朝元老”、“六冠王”、又被香港人親切稱“龍隊”的奧運冠軍馬龍，無疑成為最焦點。他的壓軸表演盡顯其“六邊形戰士”功力，掀起整場高潮。



在當天的示範表演中，乒乓球隊壓軸出場，而馬龍在隊友樊振東、王楚欽、陳夢及王曼昱分別表演雙打之後最後上場表演單打，可謂“壓軸中的壓軸”。



從現場觀眾震耳欲聾的歡呼聲可以直觀感受到馬龍在香港受歡迎的程度。馬龍全程面帶笑容，他首先與“港隊老大哥”黃鎮廷單打，並大秀球技，展示了背後發球、360度打球等，還俏皮地用手發球。期間馬龍換了未貼有膠片的“白球拍”應戰，雖然球拍砰砰作響，但他仍屢次打出好球。馬龍還上演了精彩“換位”表演，由場內打到圍欄外，馬龍在持續接擊球中繞圍欄內外一圈，與黃鎮廷互換了站位。過程中全場觀眾歡呼不斷，粉絲激動大叫“馬龍太全面了”“六邊型戰士”。



單打表演結束後，再設“幸運觀眾”環節。一名沒有乒乓球經驗的女觀眾幸運上場與“六冠王”交流球技。陳夢則“變身”臨時教練，手把手指導與馬龍的對打。台下觀眾在羨慕和興奮中發出尖叫吶喊，球場氣氛達到高潮。