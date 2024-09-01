趙建民答中評：美反對“台獨” 信息很清楚

趙建民（中評社 海涵攝） 中評社北京9月1日電（記者 海涵）台灣中國文化大學中山與中國大陸研究所所長趙建民日前在第六屆兩岸關係天府論壇上接受中評社記者採訪，他表示，美國是反對“台獨”的，美國也不支持“一中一台”。這個訊息非常清楚，也應該令台灣領導人醍醐灌頂。



趙建民說，兩岸關係對於兩岸同胞乃至國際局勢都有著舉足輕重的影響。當前的兩岸關係令有識之士憂心忡忡，大家都在不斷思索如何將兩岸關係恢復到過去那樣共存共榮、相互合作的狀態。



“兩岸有很多可以合作的地方，”趙建民說，兩岸學者舉行研討會的重要意義就在於，在兩岸關係關鍵時刻，有識之士希望尋找到一個辦法，可以讓一些政治人物做出更加理性、和平的思考，使兩岸重新回到和平、交流軌道，一起更好地共同發展。



趙建民表示，2008年到2016年是兩岸重大交流互惠時期，其前提在於90年代初期兩岸雙方解決了政治互信問題，在香港達成了“九二共識”。“現階段兩岸在政治互信方面要恢復到90年代取得的那個共識，看起來可能性較小，”趙建民指出，台灣方面的領導人在這方面漸行漸遠。事實上，根據“中華民國憲法”及台灣相關法條，兩岸政治互信問題並不難找到解決辦法。此外，從歷史文化傳統和民族情感方面看，兩岸也有很多值得期待和努力的地方。

