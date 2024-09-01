中評現場：全紅嬋十米高台跳 香港觀眾歡呼

奧運健兒們集體向大家問好（中評社 郭至君攝） 中評社香港9月1日電（記者 郭至君）巴黎奧運中國代表團31日一早兵分兩路，跳水、游泳等共26名運動員在香港維多利亞公園游泳池示範表演，“跳水女王”全紅嬋施展了“水花消失術”，亦和“夢之隊”全體成員們共同上演“炸魚”和花式跳水，引起現場歡呼聲連連。



早上九點半左右，26名跳水、游泳、韻律泳、獨木舟奧運金牌得主，在警察銀樂隊帶領下緩緩進入維園泳池。主持人一一介紹運動員，現場觀眾亦送上熱烈掌聲迎接，當讀到“百米飛魚”潘展樂、跳水“三冠王”全紅嬋及搭檔陳芋汐的名字時，現場歡呼聲震耳欲聾。率先登場的是王柳懿、王芊懿這對“姊妹花”，她們以一身粉綠色泳裝躍入泳池，帶來精彩的“水上芭蕾”示範。包攬本屆跳水項目全部8金的跳水“夢之隊”其後登場，中國及港隊運動員在3米高台單人及雙人項目中輪流獻技。奧運男子3米跳台金牌得主謝思埸表示，連日來感受到香港市民的熱情令他很開心，並稱“一定會再來香港”。陳藝文則用標準廣東話附和道：“來來來，一定來。”



跳水“三冠王”全紅嬋及搭檔陳芋汐站上維園10米高台，以一致動作落水表演“水花消失術”，引起現場歡呼鼓掌。其後運動員們更一反平日的競技狀態，輕鬆上陣，不時歡談、拍照，為觀眾送上“福利”。男子10米跳台“四冠王”曹緣隨後表示對訪港感激動及開心，全紅嬋則坦率又天真笑道：“我覺得很好玩！”全紅嬋也再次以廣東話向大家打招呼：“大家好，我是全紅嬋，祝大家恭喜發財！”“跳水皇后”郭晶晶、伏明霞等前中國跳水代表也現身觀賞表演，與一眾金牌得主自拍留念。



在本屆奧運歷史性拿到男子4×100米混合接力金牌的徐嘉餘，孫佳俊，覃海洋，潘展樂以及替補泳手王長浩隨後登場。5名運動員以及此次巴黎奧運出戰女子100米及200米仰泳項目的港隊張心悅在內的5名香港選手，分組兩隊完成5×100混合接力的比拼。國家隊運動員們使用了非自己主項的另一泳姿，為觀眾帶了非一般的體驗。在本屆奧運奪得41年來首面韻律泳團體金牌的8名女泳手壓軸登場獻技，她們以一身復古舞蹈服裝入水隨著音樂舞動身體。之後，獨木舟運動員及一眾泳將分別與香港青少年分享各自征戰奧運的感受。



中評社記者現場看到，泳池兩邊的座位滿滿都是人，大家都不停揮舞著國旗和香港區旗，拍照、錄像，只為記錄下這難忘又寶貴的兩個小時。

