中評鏡頭：奧運健兒香港大匯演 熱情洋溢

在射擊領域奪得中國巴黎奧運會第一二金的選手入場（中評社 郭至君攝） 中評社香港9月1日電（記者 郭至君）2024年巴黎奧運會內地奧運健兒代表團昨晚出席灣仔伊利沙伯體育館的“奧運健兒大匯演”。一眾運動員在場分享了參賽的感受。在大匯演快結束時，運動員們都到場中央，與香港的主持人們和運動員們互動，自拍、合照、送小禮物，珍惜彼此交流的時光。



在答問環節中，孫穎莎提到，在賽場上為祖國爭光，但生活中要有鬆弛感，最重要是開心快樂。樊振東表示，通過奧運和體育，他感受到更快、更高、更強和更團結的體育精神，令自己變得更好。奧運“六金王”馬龍則表示，在場上的不同環節會提出個人建議，但在場外不會打擾隊友。王楚欽提到，為彌補上屆奧運會混雙的遺憾，這屆抱著勢在必得的心情比賽，對最終贏得金牌感到很開心。陳夢被問及打乒乓球到什麼時候？她回應什麼年紀都可以打球，期望大家多做運動，以強身健體。



奧運藝術體操團體全能冠軍5名運動員郭崎琪、丁欣怡、郝婷、黃張嘉洋和王瀾靜被問到如何保持默契時，黃張嘉洋回應每個動作都練習了上千上百邊。女子羽毛球雙打金牌得主賈一凡談及感受時表示感謝拍檔的付出，羽毛球混雙金牌得主鄭思維則坦言曾與黃雅瓊經歷拆夥，失去才懂珍惜，黃雅瓊則回應道：“有你真好。”



壓軸登場的是跳水隊10名金牌得主，分別以不同廣東話說出祝賀語句，全紅嬋的“恭喜發財”引得觀眾大笑，十分可愛。陳芋汐則祝願大家中秋節快樂，獲雙人3米跳板金牌的龍道一喜愛音樂，即場示範了一段Rap。大匯演最後在歌手楊千嬅演唱《強》的歌聲下結束，一眾運動員在她演唱時齊亮相，不少運動員也拿出手機與楊千嬅合照打卡，互相追星。

