解碼雪域名城日喀則的文化自信樣本

這是2024年8月1日從帕裡草原拍攝的卓木拉日雪山。卓木拉日雪山位於西藏日喀則市亞東縣帕裡鎮，又名“神女峰”。（新華社） 中評社北京9月1日電／據新華社消息，祖國西南角，喜馬拉雅山脈綿延不絕，雅魯藏布江奔騰不息。山麓人煙處，江畔繁華鄉，便是擁有600多年建城史的西藏日喀則。



雪山長河孕育寬闊胸襟、歷史人文涵養家國情懷、中外交流展現開放姿態——日喀則，一幅看不完的唐卡畫卷，一本讀不盡的古老格言。



不能相忘的藏地傳奇



“夢尋這裡藏戲之源的天使，不能相忘美麗故鄉的傳奇……”由日喀則歌手扎西平措演唱的歌曲《夢尋唐東傑布》，在流行音樂中融入傳統藏戲元素，深受雪域青年的喜愛。



高寒缺氧的自然條件，以一種獨特的方式，雕琢出雪域高原人們能歌善舞的藝術靈魂與豁達心態。藏戲，藏語中稱為“阿吉拉姆”，是集說唱、表演、歌舞、文學於一體的綜合藝術，距今已有600多年歷史。生於日喀則的唐東傑布被譽為藏戲的開山鼻祖。



在日喀則市定結縣瓊孜鄉，由當地戲迷組成的姆村藏戲隊已經演出了70多年。每逢盛大節日，這支民間藏戲隊就會帶來精彩演出，豐富了農牧民的精神生活。而在日喀則，有演出規模的藏戲隊伍達到86支，深受群眾歡迎。



拉孜縣的堆諧、定日縣的洛諧、康馬縣的果諧、昂仁縣的強諧……日喀則市有各種各樣的“諧”（藏語意為“歌舞”），傳承人以“諧”之名，在日喀則這片豐饒的土地上翩然起舞。

