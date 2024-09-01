跨省一家親：桂黔苗寨共逐一個夢

8月28日，烏英苗寨舉辦蘆笙比響奪冠慶典。（新華社） 中評社北京9月1日電／據新華社消息，“廣西支書”在場邊指揮調度，“貴州支書”在場內率隊吹奏……8月26日，在融水苗族自治縣一場大型蘆笙比響決賽中，烏英苗寨跨省蘆笙隊在兩位支書帶領下奪得冠軍。隔日，烏英苗寨殺牛舉辦慶功宴，百戶共飲，舉寨歡騰，人們懷揣著新的夢想，將笙歌傳得更遠。



烏英苗寨位於黔桂交界的大苗山深處，地跨兩省區，共有145戶700多人，其中104戶屬於廣西柳州市融水苗族自治縣杆洞鄉黨鳩村，41戶屬於貴州省從江縣翠裡瑤族壯族鄉南岑村。兩省區的村民雖戶籍不同，但房屋、土地並無界限。長期以來，兩省區村民團結互助，合居共建，“你中有我，我中有你”。



“廣西支書”是廣西融水苗族自治縣杆洞鄉黨鳩村黨總支部書記梁成張，“貴州支書”是貴州省從江縣翠裡瑤族壯族鄉南岑村黨總支部副書記潘進田，“一寨兩支書”是烏英苗寨桂黔共融共建共轄模式的具體體現之一。烏英苗寨跨省蘆笙隊每次外出參加大型蘆笙比響比賽，都是兩位支書共同帶隊。



梁成張說：“在全縣蘆笙比響大賽中奪冠，一直是烏英人追尋的夢想，奪冠那一刻，很多烏英人喜極而泣。”



烏英苗寨蘆笙隊隊長、廣西籍青年梁秀前介紹，此次比賽全縣有近300支蘆笙隊參賽。三天兩夜九輪不間斷比賽，是有史以來最艱苦的一次挑戰。烏英蘆笙隊表現出一貫的穩健作風：團結一心、共迎挑戰、攜手奮進。



蘆笙是苗族群眾最愛的樂器，是大家的精神寄托。作為中國傳統村落、廣西民族特色村寨、廣西民族團結進步示範屯，烏英苗寨歷史悠久，以蘆笙為代表的民族傳統文化豐富多彩，保存完好。



近年來，烏英苗寨在結對幫扶的廣東省廉江市支持下，購買了蘆笙柱和蘆笙，建設了蘆笙坪、蘆笙島、民族團結廣場、文化樓等，極大改善了村民們開展蘆笙文化活動的條件。此外，村民們還在愛心企業的幫扶下，通過蘆笙文化進校園、蘆笙組裝聯賽等一系列活動，增強民族認同感、傳承民族文化、凝聚民族向心力。

