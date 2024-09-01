原來，這才是真實的非洲

2月28日，在尼日利亞拉各斯，人們在輕軌藍線碼頭站下車出站。（新華社） 中評社北京9月1日電／據新華社消息，廣袤的草原、野性的獅群，簡陋的茅屋、饑餓的兒童，可怕的疫病、部族的衝突。在西方媒體長期灌輸渲染下，這些情景構成世界上很多人對非洲的印象。



然而，擁有超過14億人口、約3000萬平方公里土地的非洲，孕育著上千個不同文化習俗的民族和50多個不同特點的國家，有多樣的氣候、地理和歷史，有挑戰、有發展、有進步。衹有深入瞭解非洲，才能打破陳見和誤解，真正認識這個充滿生機的多元大陸。



“傲慢與偏見”



2019年，美國《紐約時報》曾在招聘該報肯尼亞內羅畢分社社長的一則信息中這樣寫道，“北至蘇丹沙漠和海盜出沒的非洲之角海域，南至剛果森林和坦桑尼亞海岸”，這一職位將擁有廣泛的報導機會。這裡有“恐怖主義、資源爭奪等新聞線索”，還能以“意料之外的故事來取悅我們的讀者”。



“這完全表明了他們（《紐約時報》）希望從非洲得到什麼樣的故事。”美國喬治敦大學外交學院副教授肯·奧帕洛評論道。



肯尼亞已故作家比尼亞萬加·瓦伊納伊納20多年前的觀點，至今仍不過時。他在《如何來寫非洲》一書中曾這樣譏諷西方文學作品中關於這片大陸的陳詞濫調：“不管是封面還是插圖，你的書裡絕不能有一張穿著體面的非洲人照片……AK－47步槍、凸出的肋骨、裸露的胸口，這些元素才是你該使用的。”



西方敘事中的非洲場景也許並非完全虛構，但問題在於過於片面、以偏概全。關於非洲的簡單化、奇觀化的影像文字被西方媒體和文藝作品經年累月地反復傳播，不斷加深人們對非洲的誤解和偏見。

