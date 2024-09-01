中非能源合作為非洲能源轉型提供有力支持

2024年4月21日，在埃及南部阿斯旺省的本班光伏產業園，工人對光伏面板進行巡檢。新華社發 中評社北京9月1日電／據新華社消息，目前，化石燃料仍是非洲主要發電來源。近年來，非洲國家通過加強國際合作等方式，努力推動能源轉型。



專家認為，中國在非洲能源轉型中發揮了重要作用，多年來，中方通過技術轉讓、項目合作和金融支持，助力非洲國家發展可再生能源並改善電力基礎設施。中非能源合作正逐步深入，為非洲能源結構轉型提供有力支持，展現出廣闊合作前景。



當前，非洲各國電力基礎設施發展水平不一，區域發展差異較大。據國際能源署發布的《2022年非洲能源展望》報告，截至2021年，非洲有6億人無法用上電，即43%的人口沒有被電力網絡覆蓋，其中5.9億人生活在撒哈拉以南非洲地區。



另據德國Statista數據平台發布的數據，截至2021年，非洲北部的電力覆蓋情況較好，達98%；非洲東部、南部和西部的電力覆蓋率在52%到56%之間；而非洲中部衹有不到三分之一的人能用上電。



鑒於全球向可再生能源轉型的趨勢和化石能源使用對非洲環境的影響，非盟和超過40個非洲國家已制定能源轉型目標。但非洲的電力生產轉型仍面臨不少挑戰，包括缺乏對電力基礎設施的投資、技術人才短缺等。



投資方面，據德勤華永會計師事務所去年10月發布的報告顯示，2010年至2020年間，非洲僅獲得全球能源投資的3%，其中衹有0.5%的投資用於傳輸和配電網絡。據報告援引的數據，要在2030年前實現非洲現代能源的全面普及，該地區每年需要250億美元的投資。



人才方面，許多國家在項目和系統設計、安裝和維護方面的人才儲備嚴重不足，尤其是在新技術領域。人才短缺阻礙了新技術的引進和有效實施，延緩了能源轉型進程，也增加了項目的整體風險和成本。

