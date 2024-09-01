這位非洲小哥的生活處處有“中國造”

內羅畢市民伊萊賈·姆萬達維爾在中企四達時代集團旗下流媒體平台收看綜藝節目。（新華社） 中評社北京9月1日電／據新華社消息，被譽為“東方神油”的風油精、用來凹造型的時尚假發、美顔功能強大的智能手機、靈活穿梭於擁堵街道的電動摩托、可以隨時隨地買買買的電商平台……走俏非洲的“中國製造”越來越豐富多元，觸及非洲民眾生活的方方面面。



要問非洲民眾有多麼離不開這些大大小小的“中國製造”，從肯尼亞首都內羅畢居民伊萊賈·姆萬達維爾的生活可窺見一斑。



傍晚飯後，電商老板伊萊賈打開電視機，在中企四達時代集團旗下流媒體平台收看熱播的本土相親類綜藝節目。他是四達時代流媒體平台的付費訂閱者，經常在上面“追劇”。“我可是‘四達’忠實的用戶，還是成龍的粉絲，平台上有很多中國功夫動作電影可以看。”



VIVO手機傳來消息——客戶來訂單了！伊萊賈的目光從電視挪開，他拿起手機與客戶通話，確認訂單，查看庫存，準備發貨……



伊萊賈是一名電商老板，在Kilimall上銷售智能電視機。Kilimall是中國企業在肯尼亞創立的本土化電商平台。經多年發展，它已成為非洲民眾最愛逛的購物網站之一。截至目前，有8000多個中非企業和個人賣家活躍在Kilimall上，平台店鋪數量過萬，銷售商品種類達百萬。



“每年‘黑五’Kilimall搞促銷，收入很可觀。”伊萊賈說。



電子商務是當下中非經貿合作快速發展的重要版塊。除Kilimall外，阿里巴巴國際站、集酷、希音等中國跨境電商平台也紛紛進入非洲市場。加快中非跨境電商人才培養、促進非洲青年電商能力提升，是當前有效推動中非跨境電商發展的重要抓手。

