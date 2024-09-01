﻿特朗普傳記電影10月上映　惹爭議

圖：特朗普傳記電影《飛黃騰達》的海報。（大公報） 中評社北京9月1日電／據大公報消息，據法新社報導：美國共和黨總統候選人特朗普的傳記電影《飛黃騰達》（The Apprentice，暫譯），日前敲定將於10月11日在北美上映，距離美國大選僅剩不到一個月。由於該片中出現特朗普在一次爭執中強暴第一任妻子伊凡娜等爭議劇情，今年5月在康城影展首映後引發熱議。



特朗普競選團隊發言人8月30日表示，這部電影純粹是惡意誹謗，完全不該問世，是“荷里活精英在干預（美國大選）”。



《飛黃騰達》由伊朗出生的電影導演阿巴斯執導，主要聚焦於特朗普與前律師寇恩的過往，以及特朗普與第一任妻子伊凡娜以離婚收場的婚姻。



該片被討論最多的一幕，是特朗普被伊凡娜取笑“又胖又禿頭”後，強姦了她。伊凡娜在1990年與特朗普進行離婚訴訟期間曾指控特朗普強姦，但之後予以否認，稱自己並非表達的是“字面上的意思”，而是覺得自己“受到侵犯”。伊凡娜已於2022年去世。



《飛黃騰達》在康城影展首映後造成轟動，但較大的制片廠和電影發行公司卻避之唯恐不及，生怕惹禍上身。該片目前的發行商是一家獨立電影公司布萊爾克利夫娛樂公司。特朗普的律師團早前揚言要起訴電影制片人，稱這部電影為“垃圾”和“惡意誹謗”。