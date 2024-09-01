﻿美國加州通過校園無手機法案

圖：加州州議會通過校園無手機法案，待州長紐森簽署。圖為紐森（右）視察一家小學。＼美聯社 中評社北京9月1日電／據大公報消息，隨著智能手機普及，學生沉迷手機，成為老師和家長的普遍困擾。近年來，不少國家或者地區已推出政策，禁止手機進校園。美國加州州議會日前通過法案，規定學校在兩年內制定政策，限制或禁止學生在上課期間使用手機，可使用置物櫃或鎖袋等方式管理學生手機。校方指出，限制學生使用手機之後，有助提升考試成績、減少校園暴力等。



【大公報訊】共和黨籍加州眾議員胡佛（Josh Hoover）提案的3216號法案，被稱為“校園無手機法案”（Phone－Free Schools Act），獲得跨黨派支持，8月29日在州議會內通過立法，等待加州州長紐森簽署。這項法案要求加州所有公立學校在2026年7月1日之前制訂政策，限制或禁止學生在上課期間使用手機。各學區必須與學生、家長和教師協商，共同制訂政策，每5年修訂一次。



紐森正式簽署法案後，加州將成為全美第5個限制學生在學校使用手機的州。紐森此前公開支持校內限制使用手機，他於8月中致函加州的各大中小學，呼籲學校制訂相關措施，讓學生遠離手機的干擾。紐森在信函中表示：“每間教室，都應該是專注學習和成長的地方。教育工作者、管理者和家長共同努力，就能創造一個讓學生全身心投入教育的環境，不受手機的分心和社交媒體的壓力所影響。”



用特製裝置鎖上手機



在適用於全州的法律出台前，加州的部分學區早已採取行動。擁有超過50萬名學生的全美第二大校區洛杉磯聯合校區，在今年6月通過了一項禁止學生在上課時間使用手機的禁令，將於明年一月生效。



根據加州州議會的最新法案，允許學校使用置物櫃或Yondr鎖袋來限制學生使用手機。Yondr鎖袋是一種材質柔軟的手機大小布袋，開口設置磁性鎖，學生把手機放進袋內的時候會自動上鎖，直到下課之後到指定地點、接觸磁性裝置之後才會解鎖。這項法案允許例外情形，包括個別教學需要、醫療需要或緊急狀況時，學生可以使用手機，例如糖尿病學生可能需要手機監測血糖。

