﻿日本擬推入境新規　出發前須申報行程

圖：8月30日，日本東京羽田機場內的乘客正在查看航班信息。＼美聯社 中評社北京9月1日電／據大公報消息，據《今日日本》報導：日本為港人外游熱門的目的地之一，今後赴日要多進行一道手續。為了遏止非法逗留人士數目，日本政府將向免簽入境旅客實施新規定，出發前須先在網上申報目的地和個人資料，經篩查無問題才獲准入境，新措施預計2030年前實施。



日本網上申報系統的運作方式，與美國的ESTA（旅行授權電子系統）類似，後者當年是為反恐措施而引入。日本政府將系統暫定名為JESTA（電子旅行授權系統），預計2030前年落實，屆時赴日免簽證的國家和地區的旅客，需先透過線上申報資料，包括在日本的逗留地、入境目的和個人資料等才可入境。目前有71個國家和地區的遊客入境日本可獲免簽證，包括中國香港、中國澳門、新加坡、韓國、英國、美國、澳洲等。



日本政府表示，新系統的目的是減少來自免簽國和地區的非法移民，以及逾期逗留的問題。日本政府也會在本財政年推出另一套系統進行測試，乘客資料會在完成登機程序後，發送到日本入境部門。當局如果發現乘客出現在受關注的外國人和有犯罪紀錄者的黑名單上，就會通知航空公司，航空公司可拒載。



日本國家旅遊局在7月表示，2024年上半年約有1778萬名旅客造訪日本。