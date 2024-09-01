台媒：柯文哲陷政治風暴　藍綠白步步驚心

中評社台北9月1日電／民眾黨主席柯文哲深陷從政以來最大危機，8月6日民眾黨才過完5歲生日，就陷入群龍無首，“國會”藍白上會期雙劍合璧，幹得有聲有色，剛起步就面臨瓦解。面對柯掀起的政治風暴，“立法院”三黨百味雜陳，下一步怎麼走，各黨可說是“步步驚心，步步為營”，藍營是否堅守“白營有事等於藍營有事”，內部正意見整合，白營尚無頭緒，民進黨則靜觀其變。



中時新聞網今天分析文章指出，柯文哲及民眾黨的風暴來的又快又急，柯文哲昨天更被戴上手銬，這一幕讓綠營驚呼，“好險當初‘國會’龍頭之爭，民進黨堅持不跟民眾黨合作，否則今天就完了！”綠營高層這段話，難掩心中喜悅，為黨團當初的決定感到慶幸。



民進黨新會期龍頭大戰，堅持不願與白營合作，拱手把機會給了藍營，使得在“總統”大選無法牽手的藍白，卻在“國會”攜手，上會期搞得風風火火，讓一黨獨大8年的民進黨，頻頻吃癟。但是柯文哲走到這一步，藍白接下來的合作是繼續？還是拆夥？8席“立委”的動向備受關注。



藍營人士認為，“立院”黨團態度較為一致，將堅定與民眾黨合作，不會因柯文哲風暴就疏離民眾黨。而過去就有國民黨中常委擔憂，“中央”不控制地方議員發言，恐會讓藍白不合。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹不諱言，議員還是要以民意基礎為優先。言下之意，恐怕是難以約束議員的自由發言。



昨天前國民黨祕書長李乾龍談到柯案冷回“天理昭彰”，呼籲國民黨要自立自強。不難看出，藍營內部意見不一。



國民黨團書記長洪孟楷說，藍白合還是會以主流民意為主，也會就此方向提出法案。黨團有其自主，相信民眾黨8席委員。