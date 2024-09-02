中評特寫：全紅嬋訪港圈粉無數 沒有壓力

腿腳繃的筆直，一躍而下（中評社 郭至君攝） 中評社香港9月2日電（記者 郭至君）隨巴黎奧運國家隊代表團訪港的17歲“奧運三金王”全紅嬋大展俏皮可愛又單純耿直的一面，在香港市民們中火速“圈粉”無數。



在香港的三天行程，全紅嬋毫無意外地成為媒體追逐的焦點之一，她也兩次用廣東話自我介紹並祝大家“恭喜發財”，把大家逗得哈哈大笑。被問到“龍隊”給她買的果茶味道怎麼樣，也耿直地表示：其實一般！更搞笑的是，在維多利亞公園游泳池被主持人採訪時問及來到香港的感受，她毫不猶豫的表示，“香港很好玩，但都還沒玩。”可愛歡脫的應答留下了不少網絡“熱梗”。



但遇到跳水的事，全紅嬋一下子就顯得認真起來。中評社記者觀察到，她在維園泳池進行示範表演前，很認真地在跟師兄、師姐、教練商量如何做動作，也不忘非常認真的纏上繃帶，及時是一開始池邊的原地動作，全紅嬋也絲毫沒有懈怠，腿腳繃得筆直，動作如教科書一樣標準。到十米跳台示範她拿手的“水花消失術”時更是輕盈一躍，像一條小魚一樣直直竄入水中，引起現場觀眾一片驚呼和讚歎。就連國家跳水隊成員集體“炸魚”時刻也小大人模樣地指揮部署，更是向詢問準備好沒有的主持人比出“OK”的手勢，自信滿滿。全紅嬋可愛又專業的表現擄獲了許多市民的心，離場時觀眾席拋下很多各式各樣的烏龜公仔，這是全紅嬋最喜歡的玩具，她開心地一直撿，直到兩手實在拿不下，走在她前後的其他奧運健兒也都貼心地幫她一起撿起觀眾送的禮物。



這次香港之旅，全紅嬋走到哪裡都會吸引無數閃光燈及注視的目光，但全紅嬋不僅不覺壓力，還大方地說，“我們每次來回都會有很多的粉絲在外面，外面也挺曬的，感謝他們都喜歡我。上新聞不會有壓力，群眾關注多感到很開心。” 全紅嬋還說自己比賽能夠取得優異的成績，最重要的就是“心態平一點，開心一點，不要想太多。”想來，平常艱苦的訓練和良好的心態就是她能夠保持好成績的不二法寶。



全紅嬋，廣東湛江人，中國女子跳水運動員。2021年代表中國參加2020年夏季奧林匹克運動會跳水比賽，獲得女子10米跳台金牌。2024年代表中國參加2024年巴黎夏季奧林匹克運動會跳水比賽，分別獲得女子雙人10米台金牌、女子10米跳台金牌，成為中國奧運歷史上最年輕的三金得主。

