中評特寫：飛魚潘展樂訪港 喜歡未知和挑戰

潘展樂一躍跳入泳池（中評社 郭至君攝） 中評社香港9月2日電（記者 郭至君）提到潘展樂這個名字，很多人可能也是在巴黎奧運會上才剛剛認識他，他破世界紀錄奪金的熱血畫面讓他自己開始走進國際視野，一個04年出生，才剛剛滿20歲的男孩，成為了新生代“中國飛魚”。潘展樂是第一次參加奧運，也是第一次在奧運後隨國家隊訪港，他在巴黎創造的驚人成績無疑讓他成為媒體焦點，但他在多次接受採訪時都清楚表示，要先做好自己。



潘展樂這次來港，在維多利亞公園游泳池進行了游泳示範表演，雖然展示的是蛙泳而不是他的主項，但其一舉一動也受到高度關注。潘展樂在維園泳池接受採訪時說：“很喜歡香港的未知和挑戰，其實我之前比較抗拒採訪，不願意接受訪問，來到香港每天都要面對提問，包括今天，但現在可以順其自然地面對，覺得沒那麼害怕了。”被問到成功的秘訣，他說：“離不開日常的積累，每一天不能偷懶，這次奧運會，前幾天我們中國隊狀態都不佳，我也很緊張，但最終頂著這壓力轉化為動力，讓我克服困難。”被問到之後的計劃，他直言：下階段目標是先通往洛杉磯（奧運），然後布里斯班（奧運）。”可見，對自己的規劃非常清晰明確。



潘展乐，浙江省温州市永嘉县人，中國男子游泳运动员，主攻自由泳，100米自由泳世界纪录保持者。2024年7月31日，潘展乐在巴黎奥运会以46.40秒的成绩打破世界纪录获得100米自由泳金牌，並在4乘100男子混合接力項目的最後一棒實現逆轉，幫助中國隊打破美國壟斷奪金。

