中評鏡頭：國家游泳隊香港復刻奪金現場

徐嘉余、潘展樂預備展示表演（中評社 郭至君攝） 中評社香港9月2日電（記者 郭至君）今年夏天，如果觀看了巴黎奧運會游泳項目的觀眾，想必都不會忘記，在男子4×100米混合泳接力決賽中，中國隊徐嘉餘、覃海洋、孫佳俊及潘展樂以3分27秒46的總成績逆轉奪金，打破美國隊自1984年以來在此項目的十連霸壟斷的那一瞬間。日前，中國國家游泳隊幾位出戰巴黎奧運會的運動員們都來到香港，與市民和觀眾互動，重現奪金英姿。很多國家游泳隊的粉絲也一早抵達場館，示範表演時，也不斷從觀眾席傳來“潘展樂!”“覃海洋！”等的呼喊。



潘展樂和隊友覃海洋、徐嘉余、孫佳俊及王長浩搭檔巴黎奧運會港隊代表張心悅在內的5名香港泳手，分成兩隊進行5×100混合接力比賽。一眾國家隊運動員使用非自己主項的另一泳姿，為觀眾帶來非一般體驗。儘管只是示範表演賽，但大家都認真熱身，認真準備，中評社記者在現場看到，潘展樂還和徐嘉餘一起探討動作是否標準，而覃海洋也不時蹦跳，掄動手臂，像對待正式比賽一樣專業，讓現場觀眾仿佛置身奧運賽場。幾位奧運冠軍的一舉一動都十分引人矚目，港隊的隊員和教練也在他們空閒時間爭先恐後地合照、交流。



5名國家隊運動員“賽後”均表明將展望下屆2028洛杉磯奧運，並一致誇讚在香港的時光。

