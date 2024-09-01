甘肅分層分類做實警示教育

中評社北京9月1日電／據中央紀委國家監委網站報導，不久前，在甘肅省委召開的警示教育會上，現場播放了省紀委監委製作的違紀違法典型案件警示教育片。同時，會議結合新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》，將違紀事實對照六項紀律逐項剖析闡釋，突出以案說紀、以案釋紀、以案明紀。



“警示教育片中的案例觸目驚心，令人警醒，每一名黨員幹部必須堅守原則底線，樹立正確的政績觀和權力觀。”參加警示教育會後，一名黨員領導幹部說。



今年以來，甘肅省各級紀檢監察機關創新教育載體，通過召開警示教育會、編印警示錄懺悔錄、觀看警示教育片、通報典型案例、旁聽庭審等方式，做深做實警示教育，引導黨員幹部知敬畏、存戒懼、守底線。該省紀委監委深挖案件資源，圍繞“一把手”違紀違法、區域性系統性腐敗、理想信念動搖等專題，拍攝警示教育片23部，編輯警示錄、懺悔錄6本。



堅持分層分類“精準滴灌”。甘肅省各級紀檢監察機關強化對權力集中、資金密集、資源富集領域和關鍵崗位人員的警示教育，引導其舉一反三、引以為戒。近日，在臨夏回族自治州政法系統警示教育大會上，通報了3起政法系統違紀違法典型案例。像這樣分領域通報典型案例，已成為該州開展警示教育的一項常規動作。



該州紀委監委在嚴肅查處違紀違法案件的同時，注重用好典型案例“活教材”，不斷提升警示教育的針對性和感染力。州紀委監委聚焦教育、醫療等領域，剖析行業系統問題，查找根源、提出建議，精準發力推動以案促改、以案促治，督促建立健全制度機制，實現查處一案、警示一片、治理一域的效果。同時，突出年輕幹部群體，精選典型案例編制全州年輕幹部警示錄，強化警示教育，教育引導年輕幹部進一步強化紀律意識、加強自我約束、提高免疫能力。



岷縣紀委監委緊盯幹部提拔任職、調崗任用、職級晉升等關鍵時間節點，為不同層級、不同群體“量身定制”警示教育課堂，靈活開展廉政談話、廉政黨課、家庭助廉等活動，提高警示教育的精準性、實效性。



注重用身邊事教育身邊人，用同類事警醒同類人。甘肅省各級紀檢監察機關綜合運用庭審、通報曝光典型案例等方式，督促黨員幹部自警自省。蘭州市七裡河區紀委監委組織各鄉鎮街道、部門單位主要負責同志80餘人，旁聽七裡河區農業農村局原黨組成員、副局長郭某某涉嫌受賄、濫用職權案庭審，將“紀法課堂”搬進庭審現場。

