江蘇常州嚴把案件審理關口

中評社北京9月1日電／據中央紀委國家監委網站報導，不久前，有群眾向江蘇省常州市新北區紀委監委反映：在環保檢查中當場發現問題的公司，為何事後卻能免予行政處罰？經查，新北區某鎮綜合行政執法局原副局長樊某利用職務便利，為相關企業在業務承接、業務款結算、環保違法行為減輕、免予行政處罰等方面謀取利益。樊某被立案審查調查並採取留置措施，目前已被移送檢察機關依法審查起訴。針對近年來基層監管執法領域暴露的問題，該市紀委監委部署開展專項治理行動，嚴查違紀違法問題。



“樊某在擔任副局長期間，先後向多名企業主索取和收受好處，很大一部分發生在逢年過節期間，其行為性質是收禮還是受賄，要準確查明有無謀利事項和請托事由。”在立案後，新北區紀委監委案件審理室按照市紀委監委明確的查審聯動融合模式，前移關口提前介入，及時掌握案情、釐清問題焦點、指明取證路徑。在反饋審理意見的同時，嚴格落實“審評同步”工作要求，製作“審評同步評分表”，逐項列出案件質量扣分項目，向審查調查部門反饋，並跟蹤督促整改。通過各環節高效協同，推動專項治理工作在力度、質量、效率等方面取得新提升。截至目前，該鎮5名行政執法人員在專項治理期間被立案查處。



近年來，常州市圍繞群眾身邊不正之風和腐敗問題開展多個專項治理工作，其中區（縣）紀委監委、鄉鎮（街道）紀（工）委在專項治理中查處案件數占案件總數的95%以上。基層案件質量是專項治理取得良好成效的基礎。為從源頭築牢案件質量基礎，案件審理部門運用“全周期管理”方式，在專項治理開展之初，會同監督檢查室、黨風政風監督室等部門對專項治理相關領域的黨紀法規、規章制度進行梳理，形成“專項治理工作指引”，明確取證思路、程序、標準，為精準定性量紀處理提出前置指導意見。



在專項治理期間，以“審評同步”緊盯事實和程序，全面把控個案質量。“我們改變了原來案件審結後再進行評查的方式，有效彌補事後整改難、同類問題反復出現等不足。”常州市紀委監委案件審理室相關負責同志表示，“審評同步”工作機制是該市紀委監委立足辦案實踐，嚴把案件質量關口的新模式，通過明確評查標準和評分細則，給每個案件評出分數。評分情況在一定範圍內公示，並定期向市紀委常委會匯報，推動形成邊審理邊評查、邊發現邊整改、邊辦案邊優化的良性循環。



“‘審評同步’是對辦案過程的‘工作提示’，第一時間解決疑點、難點、爭議點，倒逼我們主動提升辦案水平。”新北區某鄉鎮紀委工作人員表示。



“審評同步”是手段，推動辦案質量提升是目的。該市用好專項治理中的案例資源，及時總結事實證據、定性處理、管理規範、程序手續等方面共性問題，積極推動個案指導向類案分析延伸拓展。

