內地奧運健兒代表團抵達澳門

歡迎儀式。（來源：新華社） 中評社北京9月1日電／據新華社報導，在結束了香港的行程後，巴黎奧運會內地奧運健兒代表團31日乘坐大巴經港珠澳大橋口岸抵達澳門，開始為期3天的訪問交流活動。



15時不到，就有不少市民和遊客在口岸入境大廳外守候。17時許，伴隨著歡快的音樂，奧運健兒們手捧鮮花步入大廳。



來自澳門聖公會蔡高中學的150餘名學生，拉起寫有“熱烈歡迎國家奧運健兒代表團訪澳”字樣的橫幅，揮舞著國旗和區旗夾道歡迎。



澳門特區政府社會文化司司長歐陽瑜等人到場迎接，並與代表團成員合影留念。



奧運健兒隨後走出大廳，乘車離開口岸，早已在外等候的市民和遊客爆發出陣陣歡呼。



“太高興了，也非常非常緊張。”蔡高中學初二學生劉浩希說，“因為最喜歡的乒乓球運動員馬龍就從身邊走過，好想去要個簽名。”



高二學生何汶禧的偶像是跳水運動員全紅嬋。“她跟我年紀差不多，卻有那麼強大的心理素質。”何汶禧說，而且她吃了那麼多苦還能堅持不放棄，令人感佩。



按照行程安排，代表團8月31日晚將出席特區政府舉辦的歡迎晚宴。9月1日，代表團將與澳門青少年運動員交流，並參觀地標景點，當晚參與“我們的驕傲——國家奧運健兒代表團澳門聯歡晚會”。9月2日，奧運健兒們還將走進澳門的多個社區進行探訪。