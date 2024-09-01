深入整治吃拿卡要　推動優化營商環境

中評社北京9月1日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，黑龍江省大興安嶺地區加格達奇區市場監督管理局光明分局執法人員劉麗梅在該局警示教育大會作檢討發言，現場50餘名綜合執法關鍵崗位人員接受警示教育。



此前，加格達奇區紀委監委在開展群眾身邊不正之風和腐敗問題整治過程中，收到群眾反映區市場監督管理局光明分局有執法人員在行政執法過程中索要收受好處費及禮品問題。經走訪發現，光明分局執法人員劉麗梅和丁洪義二人利用行政執法的工作便利，向管理服務對象索要收受現金、香煙、海鮮、白酒等好處。最終，劉麗梅受到降級處分，丁洪義受到記大過處分，調離執法隊伍。



“案件暴露出個別黨員幹部和公職人員在工作中存在紀律規矩意識不強、責任落實不到位、不作為、慢作為等問題，損害了幹部形象，破壞了營商環境。”加格達奇區紀委監委主要負責同志表示，“我們著力發現營商環境難點堵點，深入糾治黨員幹部在行政執法過程中不作為、慢作為、亂作為問題，尤其是對吃拿卡要、雁過拔毛，搞選擇性執法、隨意執法問題嚴肅處理，切實以清風正氣持續優化營商環境。”



針對案件暴露出的行政執法領域破壞營商環境突出問題，加格達奇區紀委監委向區市場監督管理局制發監察建議書，督促其對各分局、部門關鍵崗位人員逐一進行約談，切實築牢執法人員的思想防線和紀法紅線。同時，認真梳理行政執法領域存在的共性問題，扎實開展專項整治，完善制度機制，推進行政執法規範化建設，提升行政執法質量和效能。