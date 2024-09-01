中評社北京9月1日電／據中央紀委國家監委網站報導，前不久，山東省威海市文登區委巡察機構在對全區醫療機構開展巡察過程中，通過實地走訪、接聽群眾來電等，接到部分群眾反映就醫取藥不方便、多跑腿等問題，向醫院多次提出該問題，一直未得到解決。



隨後，巡察組立即對問題進行核實，對醫院負責人、部分一線醫護人員開展個別談話。原來，由於部分醫護人員對升級後的醫院管理信息系統操作不熟練，在未確認醫囑完整性及費用正確性的情況下直接告知群眾繳費，導致群眾取藥時出現多跑腿、等待時間長等問題。對此，巡察組及時向相關醫院發出《立行立改通知書》，督促醫院黨委限期開展操作培訓、對口優化就診服務，避免問題再次發生。同時，巡察組安排專人跟蹤瞭解問題整改進展，推動整改到位。



文登區委巡察機構堅持舉一反三，啟動紀巡聯動程序，將此作為典型問題，抄送區紀委監委相關派駐紀檢監察組。相關派駐紀檢監察組以此為切口，向區衛生健康局印發重點工作提醒，督促組織全區醫療機構全面篩查群眾看病就醫的堵點、難點問題，實施系統整改。截至目前，共推動排查網上預約掛號不便、門診處方管理不到位等問題17個，有針對性地健全完善醫德醫風建設、藥品盤點及出入庫管理流程等各類制度機制11項。