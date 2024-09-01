澳門特區政府舉辦晚宴歡迎內地奧運健兒

8月31日，游泳運動員張雨霏（前）在歡迎儀式上。當日，巴黎奧運會內地奧運健兒代表團抵達澳門，開始為期三天的訪問。（來源：新華社） 中評社北京9月1日電／據新華社報導，澳門特區政府31日舉行晚宴歡迎巴黎奧運會內地奧運健兒代表團訪澳。澳門特區行政長官賀一誠感謝中央人民政府再次安排國家奧運健兒代表團來澳，令澳門市民有機會近距離感受奧運健兒的風采。



全國政協副主席何厚鏵、澳門中聯辦副主任黃柳權、解放軍駐澳門部隊司令員於長江、外交部駐澳門公署副特派員孫向陽等嘉賓，以及國家體育總局局長、內地奧運健兒代表團團長高志丹，國務院港澳事務辦公室四局副局長陳偉和奧運健兒代表團成員出席歡迎晚宴。



晚宴開始前，現場播放了一段中國奧運大事記視頻，展現中國健兒在歷屆奧運會賽場上的榮耀時刻。



賀一誠隨後致辭表示，奧運會期間，廣大澳門居民熱切關注國家隊健兒在賽場上的優異表現，為他們取得的每一項成績感到驕傲和自豪。今天代表團到訪澳門，與大家分享勝利的喜悅，共享祖國繁榮昌盛的榮光，又一次點燃了澳門居民的奧運熱潮，激發了社會各界的愛國熱情和民族自豪感。



賀一誠說，澳門體育事業近年來取得了長足進步，這離不開國家長期以來的關心和支持。他期待在社會各界的共同努力下，持續推進澳門體育與國家體育的深度融合，借助國家體育人才和技術的資源優勢，進一步助力澳門體育事業的發展和體育水平的提升。



高志丹致辭說，據瞭解，很多澳門同胞自發前往法國奧運賽場，現場為內地奧運健兒加油鼓勁，可以說中國體育代表團的每枚獎牌都飽含著澳門同胞發自內心的濃濃情誼和美好期盼。衷心希望此次訪問活動，能夠為推動澳門經濟社會高質量發展凝聚起團結奮進的精氣神和正能量。



內地奧運健兒代表團31日下午乘坐大巴經港珠澳大橋口岸抵達澳門，開展為期3天的交流活動。特區政府在口岸舉行了歡迎儀式。



按照行程安排，9月1日，代表團將與澳門青少年運動員交流，並參觀地標景點，當晚參與“我們的驕傲——國家奧運健兒代表團澳門聯歡晚會”。9月2日，奧運健兒們還將走進澳門的多個社區進行探訪。