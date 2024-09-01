紀檢監察機關堅持以風看腐並深挖徹查

中評社北京9月1日電／據中央紀委國家監委網站報導，“對我而言，打牌就是一種權力尋租的遊戲。”在湖南省益陽市南縣不久前召開的全縣領導幹部警示教育大會上，縣人大常委會原黨組書記、主任郭世奇在警示教育片中現身說法，講述了自己“借牌斂財”的事實。



“腐敗與作風問題互為表裡、同根同源，不正之風往往滋生掩藏著腐敗問題。”湖南省紀委監委工作人員介紹，該省紀檢監察機關堅持糾風防腐一體推進，以深化整治黨員幹部和國家公職人員“打牌風”為抓手，會同公安機關建立集中檢查、快移快處協作機制，全面起底黨員幹部和公職人員打牌賭博問題線索，深挖徹查背後的借機斂財、搞權錢交易問題。糾風防腐專項行動以來，全省紀檢監察機關查處黨員幹部和公職人員打牌賭博問題超過600起，處理處分逾600人。



二十屆中央紀委三次全會對“健全風腐同查同治工作機制”作出明確部署。各地紀檢監察機關深刻把握風腐同源、風腐一體特徵，注重查清不正之風現象的事情緣由、關聯人員、問題性質，深挖背後的請托辦事、利益輸送等腐敗問題，撕開“關係網”、斬斷“利益鏈”。



在“快”上發力，靶向解決身份甄別難、移送不及時、調查不深入等問題。山東省煙台市紀檢監察機關與市委組織部、市公安局建立一口對接、信息共享、快移快核、聯合執紀執法等貫通協同機制，督促市公安局制定完善公職人員酒駕醉駕問題快移辦法，明確和規範查獲、報告、比對、移送全鏈條的流程、時限、責任主體，要求及時查詢比對涉事人員身份，及時將涉公職人員身份信息、人事關係及被查獲時間地點、酒精檢測結果等通報市紀委監委，實現執紀執法快速銜接。



“收到問題通報後，紀檢監察機關啟動快速核查機制。”煙台市紀委監委有關負責同志介紹，由聯繫涉事人員所在區市或部門單位的監督檢查室直查直辦或督辦領辦，通過側面談話瞭解、查看視頻監控、核對收付款記錄等，查清飲酒原因、參與人員、飲酒場所、費用來源，搞清楚組織者、召集者、參與者，深挖細查涉嫌違規吃喝、違規收禮、公車私用等不正之風背後可能存在的利益交換、權錢交易等腐敗問題。

