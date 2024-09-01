網評：小肯尼迪的政黨背叛看美選舉政治墮落

中評社北京9月1日電／網評：小肯尼迪的政黨背叛凸顯美國選舉政治的墮落



來源：大公網 作者：周德武



在上周四結束的芝加哥民主黨全國代表大會上，哈里斯與沃爾茲這對政治組合充分展現了“快樂戰士”的樂觀一面，但短暫的快樂很快被小肯尼迪的政治背叛衝掉了。



小肯尼迪從6歲開始參加民主黨代表大會，他於8月23日宣布暫停總統競選，轉而支持特朗普，兩人還同時出現在亞利桑那的一場群眾集會上。



小肯尼迪不是一般人，他的父親是羅伯特.肯尼迪，1968年成為民主黨總統候選人，但罪惡的子彈結束了他的生命，也讓當年的民主黨全國代表大會陷入一片混亂，民主黨最終輸掉了大選；他的伯父是約翰.肯尼迪，1963年在總統任上被達拉斯圖書館射來的子彈打死，年少的小肯尼迪對於暗殺帶給家庭的悲劇和創傷記憶猶新。



羅伯特.肯尼迪雖然子嗣較多，但是成大事者寥寥。小羅伯特.肯尼迪畢業於哈佛大學，但早早加入非政府組織，一生與環境污染作鬥爭，與高層政治無緣。作為一名環保律師，他將許多污染企業送上法庭。直到年近古稀，才想起爺爺的政治交代，即挺進白宮的家族政治追求。



小肯尼迪於去年4月開始競選總統，遭到民主黨的封殺，於是當年10月以獨立派人士身份參選，成為美國大選的攪局者，讓美國兩黨均十分忌憚，害怕分走各自的選票。特朗普的競選口號是“讓美國再次偉大”，而小肯尼迪的競選口號是“讓美國再次健康”，8月23日小肯尼迪花了48分鐘時間，道出了許多不為人知的故事，尤其是美國人的健康問題令世人觸目驚心。這也是為什麼小肯尼迪的支持率一度達到兩位數的原因。



