巴黎殘奧會中國領跑獎牌榜

8月30日，冠軍中國選手周霞（左）、亞軍中國選手郭芊芊（中）在比賽後慶祝。（來源：新華網） 中評社北京9月1日電／據新華社報導，30日巴黎殘奧會進入第二個比賽日，中國選手在田徑、乒乓球、游泳等項目上捷報頻傳，不僅有8枚金牌入賬，還多次打破世界紀錄。



第一大項田徑當天拉開戰幕，在女子100米T35級決賽中，中國選手周霞以13秒58的成績衛冕，實現殘奧三連冠的壯舉。另一名中國選手郭芊芊跑出13秒74的個人最佳成績，收穫銀牌。



在過去兩屆殘奧會中獲得5枚金牌的中國名將文曉燕出戰女子200米T37級決賽，她以領先第二名兩個身位的絕對優勢強勢衛冕，25秒86的成績也打破了殘奧會紀錄。在男子跳遠T11級決賽中，邸東東同樣展示了超強的實力，他在第三跳中跳出6米85，打破世界紀錄，為中國隊將金牌收入囊中。



游泳賽場中國隊有兩枚金牌入賬。在男子200米混合泳SM6級決賽中，郭金城、王金剛、楊洪三名中國選手參與角逐，在進入第三個50米後，“00”後楊洪占據領先位置，他最終以2分37秒31的成績奪冠，並刷新世界紀錄。



備受關注的男女混合4X50米自由泳接力20分決賽中，由彭秋萍、袁偉譯、蔣裕燕、郭金城組成的中國隊以2分14秒98的成績成功衛冕，並刷新了由中國隊保持的該項目世界紀錄。



