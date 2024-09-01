浙江提出到明年底基本形成老年助餐服務網絡

中評社北京9月1日電／據新華社報導，切菜打汁、燒制米篩爬……日前，越民生義工團的10多名大小志願者走進浙江省諸暨市趙家鎮趙家社區的愛心食堂，共同為社區老人做了一頓“愛心”午餐。助餐服務，是養老服務的重點工作之一。聚焦老年人就餐實際困難，浙江省最新提出，積極構建覆蓋城鄉、布局合理、共建共享的老年助餐服務網絡，到2025年底全省助餐服務網絡基本形成，服務對象有效擴面。



自今年9月1日起，浙江省民政廳、省發展和改革委員會、省人力資源和社會保障廳等部門制定的《浙江省發展老年助餐服務行動實施方案》正式施行，該方案規範了老年助餐服務對象和服務內容，堅持“保基本、兜底線”，優先為“不能燒、不敢燒、不會燒”三類老年群體，即無法自主做飯的失能（含失智）老年人、做飯存在較高風險的高齡老年人、不會做飯的獨居老年人等困難老年人提供助餐服務。



方案提出，各地要因地制宜採取助餐模式，如建設一批村（社區）自營或者委托社會力量運營的老年食堂，作為老年助餐的基本模式；在鄉鎮（街道）或多個村（社區）建設中心食堂，委托社會力量提供集約化助餐服務；發揮養老機構、物業服務企業等食堂資源優勢，支持其為周邊的村（社區）提供配送餐服務；支持品牌連鎖餐飲企業開發適老化餐品；鼓勵具備條件的城區，通過政府購買服務、合作共建等方式，與互聯網配送餐平台、同城配送等經營主體開展合作，推進“互聯網＋助餐”。



為了推動老年助餐服務可持續發展，方案指出，浙江省將綜合考慮助餐服務人次、質量、老年人滿意度等情況，給予提供助餐服務的機構運營補助或綜合性獎勵補助。同時，鼓勵村集體參與老年食堂運營；支持和引導公益組織、慈善組織、商會、愛心企業、愛心人士、鄉賢等群體以慈善捐助等方式參與助餐服務，組織開展冠名認捐老年食堂、老年助餐點活動。