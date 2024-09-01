8月份PMI略降　但經濟回升向好有支撐

中評社北京9月1日電／據新華社報導，國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會8月31日發布的數據顯示，雖然8月份中國製造業採購經理指數（PMI）有所下降，但非製造業商務活動指數為50.3%、比上月上升0.1個百分點，新動能較快回升，經濟回升向好有支撐。



新動能較快回升，產業結構穩步優化。8月份，裝備製造業PMI為51.2%，較上月上升1.7個百分點，其中生產指數和新訂單指數均較上月上升3個百分點至52%以上；高技術製造業PMI為51.7%，較上月上升2.3個百分點，其中生產指數較上月上升超過3個百分點至51%以上，新訂單指數較上月上升5個百分點左右至53%以上。



“結合前期走勢以及政策因素來看，製造業新動能在上月短期放緩後較快回升，且供需兩端都明顯增長，一方面是我國製造業新動能具有較強韌性與活力，另一方面是大規模設備更新和消費品以舊換新等政策效果逐步顯現。”中國物流信息中心專家文韜表示，隨著新動能向好發展，我國產業結構也持續穩步優化。



從非製造業情況來看，8月份，非製造業商務活動指數為50.3%，比上月上升0.1個百分點，景氣度略有回升。



服務業商務活動指數升至擴張區間。服務業商務活動指數為50.2%，比上月上升0.2個百分點，升至臨界點以上。從市場預期看，業務活動預期指數為55.4%，仍位於較高景氣區間。



建築業商務活動指數保持擴張。建築業商務活動指數為50.6%，比上月下降0.6個百分點，仍位於擴張區間，表明受高溫多雨天氣等不利因素影響，建築業生產施工擴張放緩。從市場預期看，業務活動預期指數為54.7%，比上月上升1.8個百分點，建築業企業對近期市場發展信心增強。



產需兩端有所放緩，價格指數持續回落。8月份，生產指數和新訂單指數分別為49.8%和48.9%，比上月下降0.3和0.4個百分點，製造業企業生產和市場需求均有所放緩。受需求不足以及原油、煤炭、鐵礦石等大宗商品價格波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為43.2%和42.0%，比上月下降6.7和4.3個百分點。



“但是需求端也有積極因素，新出口訂單指數為48.7%，較上月上升0.2個百分點，連續2個月上升，顯示製造業出口呈現企穩態勢。”文韜說。

