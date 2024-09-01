推進政務服務模式創新　高效辦成一件事

（圖源：新華社） 中評社北京9月1日電／據新華社報導，政務服務窗口是優化政務服務、高效辦成一件事的重要一環，也是檢驗幹群關係和營商環境的試金石。近年來，北京市大力推動數字政務建設，企業群眾辦事從“能辦”向“好辦”“快辦”“辦成”轉變。



北京市豐台區政務服務中心不斷創新服務模式，提升行政效能，建立政務服務“集成辦、即刻辦、定制辦”機制，努力促進政務服務標準化、規範化、便利化，不斷推進政務服務模式創新，為居民和企業提供更優質、高效的政務服務