烏稱俄對烏多州發動空襲　俄稱擊退烏六次進攻

中評社香港9月1日電／烏克蘭空軍8月31日在社交媒體發文稱，俄軍當天凌晨再次對烏克蘭多個州發動空襲。俄國防部當天發佈通報說，過去24小時，俄軍在庫爾斯克地區擊退烏軍突擊隊發動的六次進攻。



根據烏克蘭空軍在社交媒體發佈的消息，8月31日凌晨，俄軍從沃羅涅日州發射一枚“伊斯坎德爾-M”導彈，從頓涅茨克地區發射4枚S-300防空導彈，從庫爾斯克州發射52架攻擊型無人機，包括基輔州、波爾塔瓦州、切爾尼戈夫州、蘇梅州在內的烏克蘭8個州進行了防空作業。



新華社報導，烏空軍稱，在空軍、防空導彈部隊、電子戰部隊等協作下，烏方共攔截24架俄方無人機。烏空軍未公佈攔截導彈情況，烏方也沒有公佈此次襲擊造成的受損情況。



烏克蘭首都基輔當天凌晨多次拉響防空警報。基輔市軍事管理局當天在社交媒體發文稱，基輔是本次襲擊的主要目標之一。



俄羅斯國防部8月31日發佈通報稱，過去24小時，俄軍在庫爾斯克地區擊退烏克蘭突擊隊發動的六次進攻。過去一天，烏軍損失多達400名軍事人員和18輛裝備，包括1輛坦克、3輛裝甲運兵車和14輛裝甲戰車。據俄國防部消息，俄烏雙方在庫爾斯克方向的戰鬥中，烏方已總共損失8200多名軍事人員和76輛坦克。



據塔斯社8月31日報導，俄外長拉夫羅夫接受俄媒體採訪時談到，烏克蘭總統澤連斯基日前稱，希望奪取俄土地用於後續同俄方談判。拉夫羅夫對此表示，俄方不會與任何人討論領土交換問題。